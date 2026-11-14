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Ковтун, отказавшийся выступать за Украину, сделал заявление после медали чемпионата мира для новой родины

Максим ИншаковМаксим Иншаков
Time to read1 мин
1,3 т.
Ковтун, отказавшийся выступать за Украину, сделал заявление после медали чемпионата мира для новой родины
Титулованный гимнаст написал откровенный пост в соцсетях

Знаменитый украинский гимнаст Илья Ковтун заявил, что и в дальнейшем намерен выигрывать медали под флагом Хорватии. Об этом спортсмен написал после завоевания серебряной награды чемпионата мира-2026 в Роттердаме, который стал для него первым мировым первенством в составе хорватской сборной.

Ковтун опубликовал сообщение на своей странице в Instagram, в котором поблагодарил представителей гимнастического клуба Sokol Centar из Осека за поддержку. Отдельно он упомянул юных болельщиков, тренеров и сотрудников центра.

"Чемпионат мира в Роттердаме стал моим первым мировым первенством в хорватской форме. Я горжусь тем, что привез в Осек серебряную медаль для своих друзей и подруг", – написал гимнаст.

Ковтун, отказавшийся выступать за Украину, сделал заявление после медали чемпионата мира для новой родины

Илья Ковтун сделал заявление в соцсетях. Источник: instagram.com/_kovtun_gym_/

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Также Ковтун отметил, что поддержка окружающих помогает ему становиться сильнее и настойчивее в стремлении завоевывать награды.

"Их поддержка каждого моего успеха и выступления делает меня все сильнее и настойчивее в борьбе за медали. Благодаря этим людям, которые сопровождают и поддерживают меня на каждом шагу, я становлюсь лучшим гимнастом", – добавил спортсмен.

Ковтун, отказавшийся выступать за Украину, сделал заявление после медали чемпионата мира для новой родины

Илья Ковтун. Источник: instagram.com/_kovtun_gym_/

В завершение публикации Ковтун подчеркнул, что для него будет честью и дальше подниматься на пьедестал под хорватским флагом.

"Для меня будет честью и в дальнейшем завоевывать медали под флагом Хорватии. Надеюсь, что смогу заставить вас всех гордиться мной", – написал гимнаст.

Ковтун, отказавшийся выступать за Украину, сделал заявление после медали чемпионата мира для новой родины

Илья Ковтун на ЧМ. Источник: instagram.com/_kovtun_gym_/

Для 23-летнего Ковтуна чемпионат мира в Роттердаме стал первым после смены спортивного гражданства. Ранее он представлял Украину, в составе которой завоевал серебряную медаль Олимпийских игр-2024 в Париже в упражнениях на параллельных брусьях.

Ковтун, отказавшийся выступать за Украину, сделал заявление после медали чемпионата мира для новой родины

Илья Ковтун выступил на параллельных брусьях

В июле 2025 года гимнаст официально перешел под флаг Хорватии. После завершения предусмотренного правилами периода ожидания он получил возможность выступать за новую сборную.

В августе Ковтун выиграл "золото" чемпионата Европы в многоборье, опередив на одну тысячную представителя РФ. После этого в сборной России назвали Илью слабым соперником.

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