Знаменитый украинский гимнаст Илья Ковтун, который теперь представляет Хорватию, опубликовал в Instagram фотографии с чемпионата мира по спортивной гимнастике в Роттердаме. Публикация появилась после того, как спортсмен завоевал серебряную медаль в упражнениях на параллельных брусьях, ставшую первой наградой такого достоинства для хорватской гимнастики на мировых первенствах в этой дисциплине.

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Ковтун поделился кадрами с различных этапов соревнований: квалификации, финала многоборья и решающего выступления на параллельных брусьях. Он поблагодарил тренеров, команду и национальную федерацию за поддержку, которая помогла ему добиться результатов на турнире.

"Воспоминания о некоторых моментах с невероятного чемпионата мира в Роттердаме в этом году. Уже стали воспоминаниями квалификация, финал многоборья и индивидуальный финал на параллельных брусьях", – написал гимнаст в соцсетях.

Также Ковтун обозначил планы на следующий сезон, заявив о намерении продолжать работу ради более высоких результатов.

"Мы продолжаем усердно работать, чтобы в следующем году показать еще лучшие результаты!" – добавил спортсмен.





























Илья Ковтун. Источник: instagram.com/_kovtun_gym_/

На чемпионате мира, который проходил в Роттердаме с 17 по 25 октября, Ковтун набрал 14,900 балла в финале на параллельных брусьях. Он уступил только китайцу Цзоу Цзинъюаню, получившему 15,733 балла. Бронзовую медаль завоевал представитель России Даниил Маринов с результатом 14,866.

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Для 23-летнего Ковтуна этот ЧМ стал первым после смены спортивного гражданства. Ранее он представлял Украину, в составе которой завоевал серебряную медаль Олимпийских игр-2024 в Париже в упражнениях на параллельных брусьях.

Летом 2026 года гимнаст дебютировал за новую сборную на чемпионате Европы в Загребе, где выиграл "золото" в многоборье и упражнениях на параллельных брусьях.

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