Знаменитый украинский гимнаст Илья Ковтун рассказал, по чему скучает после переезда в Хорватию и смены спортивного гражданства. 23-летний уроженец Черкасс признался, что больше всего хотел бы снова оказаться в своем прежнем черкасском тренировочном зале и увидеть, как там сейчас занимаются дети.

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В интервью Ковтуна спросили, чего ему не хватает в родном городе, а также напомнили о разлуке с семьей. Отвечая на вопрос, гимнаст прежде всего вспомнил место, в котором проводил значительную часть своего времени.

По словам Ильи, он жил не в самих Черкассах, а в расположенном неподалеку селе. Если бы у него появилась возможность вернуться, сначала он хотел бы посмотреть, как изменилось это место, а затем отправился бы в спортивный зал.

"Больше всего, наверное, я проводил времени в зале. Мы сейчас, конечно, тренируемся в прекрасных условиях, но хотелось бы прийти именно в этот зал, посмотреть, как там, как дети тренируются. Мне кажется, этого не хватает больше всего", – рассказал Ковтун в интервью проекта Sportcast для хорватского спортивного издания Sportske novosti.

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Гимнаст уточнил, что нынешние условия для тренировок в Хорватии его устраивают, однако ему хотелось бы вновь посетить именно прежний зал, посмотреть на его состояние и увидеть занимающихся там детей.

"Мы сейчас, конечно, тренируемся в прекрасных условиях, но хотелось бы прийти именно в этот зал, посмотреть, как там, как дети тренируются. Мне кажется, этого не хватает больше всего", – признался спортсмен.

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Ковтун также ответил на вопрос о том, когда в последний раз приезжал в родные места. По его словам, с момента последнего посещения прошло около пяти с половиной или почти шести лет.

Что еще сказал Ковтун в интервью Sportske novosti.:

Как сообщал OBOZ.UA, В июле 2025 года гимнаст официально перешел под флаг Хорватии. После завершения предусмотренного правилами периода ожидания он получил возможность выступать за новую сборную.

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В августе Ковтун завоевал для Хорватии "золото" чемпионата Европы в многоборье, опередив представителя России всего на 0,001 балла. После этого в российской сборной пренебрежительно отозвались об украинском гимнасте, назвав его слабым соперником. А на чемпионате мира в Нидерландах в октябре Ковтун оказался в центре скандала после поступка в отношении российского спортсмена.

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Ранее гимнаст объяснял причины смены спортивного гражданства и перехода в сборную Хорватии, назвав это решение самым трудным в своей карьере. Также он рассказывал, чем сумел порадовать Украину.

В свою очередь, тренер Ковтуна Ирина Горбачевая ранее заявляла в интервью OBOZ.UA, что Украина не финансировала подготовку ее подопечного к Олимпийским играм 2024 года. Она также рассказала о подготовке гимнаста к главному старту четырехлетия.