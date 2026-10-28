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Костюк сделала признание про русский язык, упомянув Ирину Фарион

Максим ИншаковМаксим Иншаков
Time to read2 мин
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Костюк сделала признание про русский язык, упомянув Ирину Фарион
Вторая ракетка Украины дала откровенное интервью Маричке Падалке

Вторая ракетка Украины Марта Костюк рассказала, почему в детстве ей было трудно постоянно говорить на украинском языке. По словам 24-летней киевлянки, она чувствовала давление со стороны окружения, поскольку на юниорских турнирах многие представители Украины общались по-русски, а ее семья последовательно отстаивала использование родного языка.

В интервью Маричке Падалко Костюк рассказала, что выросла в патриотической семье. Ее родственники участвовали в митингах еще в 1990-х годах и выступали в защиту украинского языка. По словам теннисистки, за ними следили сотрудники КГБ, поэтому она с детства знала, что такое находиться в оппозиции.

Костюк сделала признание про русский язык, упомянув Ирину Фарион

Марта с мамой. Источник: BTU

Костюк также вспомнила, что была на Оранжевой революции, но из-за маленького возраста не сохранила воспоминаний об этих событиях. При этом участие в общественной жизни страны было для ее семьи привычным.

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Отдельно теннисистка рассказала о позиции матери, которая тренировала детей на украинском языке еще до того, как это стало законодательным требованием или распространенной тенденцией.

"Я думаю, что так. Какая-то такая внутренняя революция всегда и действительно борьба за то, что важно", – сказала Костюк, отвечая на вопрос о связи языкового воспитания с оппозиционными взглядами ее матери.

По словам спортсменки, мать с детства объясняла ей значение языка для национальной идентичности. Она также интересовалась высказываниями Ирины Фарион, которую Костюк упомянула в интервью.

"Она очень любила Фарион, всегда ее слушала и присылала мне видео. Ирина всегда говорила, что нет языка, нет нации", – рассказала теннисистка.

Костюк сделала признание про русский язык, упомянув Ирину Фарион

Костюк с мамой. Источник: Instagram@Талины Бейко

При этом сама Костюк призналась, что в детстве ей было непросто придерживаться украинского языка в окружении, где преобладала русская речь. Она вспомнила поездки на юниорские турниры, во время которых украинские спортсмены общались между собой по-русски.

"Мне было трудно, потому что я была как белая ворона в этом", – отметила Костюк.

Костюк сделала признание про русский язык, упомянув Ирину Фарион

Марта Костюк. Источник: Кадр из видео

Теннисистка не скрывала, что в детстве ей тоже хотелось быть как все и переходить на русский язык. Давление она ощущала не только на соревнованиях, но и в школе, где была одной из немногих, кто разговаривал дома по-украински.

Особенно комфортно Костюк чувствовала себя во Львове. По ее словам, там она могла свободно говорить на украинском языке в магазинах и других общественных местах, не вызывая удивления у окружающих. В Киеве, где она родилась и выросла, подобная ситуация воспринималась иначе.

"Каждый раз, когда мы уезжали из Львова, я говорила: "Мама, все, я решила, я теперь со всеми буду разговаривать на украинском языке"", – вспомнила спортсменка.

Однако, как призналась Костюк, ей было трудно придерживаться этого решения из-за давления окружения и распространенности русского языка.

Напомним, 19 июля 2024 года во Львове стреляли в Ирину Фарион, она умерла в больнице. Практически сразу среди возможных версий относительно мотива убийства назывался, в частности, "заказ России".

1 октября 2026 года Шевченковский районный суд Львова приговорил 20-летнего Вячеслава Зинченко к пожизненному лишению свободы по делу об убийстве Фарион. Его признали виновным в умышленном убийстве, связанном с исполнением потерпевшей общественного долга и мотивированном национальной нетерпимостью, а также в незаконном обращении с огнестрельным оружием.

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