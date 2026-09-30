Костюк рассказала, что с ней произошло после финала с Соболенко на турнире в Австралии

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыFoodObozНаукаМоя школаКиноШуткиНовости Беларуси
Сервисы
RadioObozГДЗУчебникиОнлайн-уроки
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыFoodObozНаукаМоя школаКиноШуткиНовости Беларуси
Сервисы
RadioObozГДЗУчебникиОнлайн-уроки
Подписаться
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыFoodObozНаукаМоя школаКиноШуткиНовости Беларуси
Сервисы
RadioObozГДЗУчебникиОнлайн-уроки
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыFoodObozНаукаМоя школаКиноШуткиНовости Беларуси
Сервисы
RadioObozГДЗУчебникиОнлайн-уроки
Подписаться
Горячие темы
"Разорвала" Оксану Марченко, получала письма за Юлию Тимошенко, а олигархи не смогли поделить ее между проектами. Интервью с Инной Приходько"Разорвала" Оксану Марченко, получала письма за Юлию Тимошенко, а олигархи не смогли поделить ее между проектами. Интервью с Инной ПриходькоВСУ отминусовали еще 1900 оккупантов и сожгли десятки артсистем: данные ГенштабаВСУ отминусовали еще 1900 оккупантов и сожгли десятки артсистем: данные ГенштабаРоссия начала кампанию по ударам по энергетике Украины: в ISW объяснили цель ПутинаРоссия начала кампанию по ударам по энергетике Украины: в ISW объяснили цель Путина"Это была ожидаемая смерть". Дочь легендарного Георгия Дрозда раскрыла, какая болезнь забрала его жизнь 11 лет назад"Это была ожидаемая смерть". Дочь легендарного Георгия Дрозда раскрыла, какая болезнь забрала его жизнь 11 лет назадОсинтеры идентифицировали локацию производственных мощностей ударных дронов "Гарпия-А1". Фото и видеоОсинтеры идентифицировали локацию производственных мощностей ударных дронов "Гарпия-А1". Фото и видеоНочью -3, а днем до +22: когда в Украину придут первые заморозки и наступила ли уже метеорологическая осеньНочью -3, а днем до +22: когда в Украину придут первые заморозки и наступила ли уже метеорологическая осеньНацбанк продает серебряную 1 грн с особым дизайномНБУ "выдает" украинцам серебряные 1 грн с особенным дизайном: сколько можно получить за разИллюстрация. ГороскопСтрельцы, смело начинайте новое, а Рыбам нужно отдохнуть: гороскоп на 1 октября для всех знаков зодиакаПентагон почти полностью распределил 400 млн долларов помощи Украине, — сенатор КунсПентагон почти полностью распределил 400 млн долларов помощи Украине, — сенатор КунсПартия немецкой подруги Путина Сары Вагенкнехт удивительно сменила названиеПартия немецкой подруги Путина Сары Вагенкнехт удивительно сменила название

Костюк рассказала, что с ней произошло после финала с Соболенко на турнире в Австралии

Александр Чеканов
Александр Чеканов
Time to read2 мин
icon 349
Костюк рассказала, что с ней произошло после финала с Соболенко на турнире в Австралии
Костюк проиграла Соболенко в Брисбене

Вторая ракетка Украины Марта Костюк призналась, что ее довели до слез фанаты, которые обрушились с критикой за отказ пожимать руку Арине Соболенко после поражения в финале турнира в Брисбене. Нашу соотечественницу также захейтили за то, что она в своей речь не упомянула беларусскую теннисистку.

Об этом Костюк рассказала во время пресс-конференции в Киеве, передает корреспондентка OBOZ.UA Елена Павлова. По словам 24-летней спортсменки, ее в буквальном смысле шокировали поклонники тенниса, которые совершенно наплевали на то, что сейчас происходит в Украине.

Костюк рассказала, что с ней произошло после финала с Соболенко на турнире в Австралии

Марта Костюк із трофеєм за 2-ге місце

Костюк рассказала, что с ней произошло после финала с Соболенко на турнире в Австралии

Аріна Соболенко

Читайте также
Максим ИншаковМаксим Иншаков
icon 1,5 т.
В деле отстранения "новой любовницы Путина" от всех турниров по фигурному катанию случился неожиданный поворот
icon 1,5 т.
В деле отстранения "новой любовницы Путина" от всех турниров по фигурному катанию случился неожиданный поворот
Максим ИншаковМаксим Иншаков
icon 1,2 т.
Первая дуэль Фьюри и Джошуа завершилась неожиданным результатом. Видео
icon 1,2 т.
Первая дуэль Фьюри и Джошуа завершилась неожиданным результатом. Видео
Максим ИншаковМаксим Иншаков
icon 1,1 т.
Скандал дня. Роналду устроил бунт в сборной Португалии и решил завершить карьеру. Видео
icon 1,1 т.
Скандал дня. Роналду устроил бунт в сборной Португалии и решил завершить карьеру. Видео

"На меня обрушилось много хейта из-за того, что я не упомянула Арину Соболенко в своей речи и не пожала ей руку. Тогда мне было очень тяжело. Вечером после матча я даже лежала в постели и плакала, потому что просто не могла понять, почему вообще нет сочувствия, почему люди не понимают, через что сейчас проходят люди в Украине, у которых нет света, нет тепла. Мне от этого было просто по-человечески тяжело. Но я знаю свои ценности, знаю, за что стою и о чем говорю. Поэтому сейчас мне уже все равно, что об этом пишут", – сказала киевлянка.

Костюк рассказала, что с ней произошло после финала с Соболенко на турнире в Австралии

Марта Костюк

Источник: Тарас Безпалий

Костюк рассказала, что с ней произошло после финала с Соболенко на турнире в Австралии

Костюк виголосила емоційну промову

Читайте на OBOZ.UA полное интервью Марты Костюк украинским журналистам, в котором она также назвала матч с Элиной Свитолиной главным в 2026 году.

Как сообщал OBOZ.UA, Марта Костюк прервала выступления в нынешнем сезоне после того, как повредила руку на US Open-2026.

Похожие темы
ТеннисМарта КостюкМарта КостюкАрина СоболенкоАрина Соболенко
facebook0

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber.
Не ведитесь на фейки!

ПодписатьсяПодписаться