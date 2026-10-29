Контракт подписан: ''Ливерпуль'' решил усилиться украинцем

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Добавить в предпочитаемые источники
Добавить в предпочитаемые источники
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Добавить в предпочитаемые источники
Горячие темы
Полное расписание сборной Украины по футболу в 2026 году: календарь матчей, результаты и отчетыПолное расписание сборной Украины по футболу в 2026 году: календарь матчей, результаты и отчетыКогда следующий бой Усика: кто соперник и дата последнего боя в карьере украинцаКогда следующий бой Усика: кто соперник и дата последнего боя в карьере украинцаЮжная Корея на фоне ухудшения отношений с Украиной готовится к возобновлению сотрудничества с Россией – FTЮжная Корея на фоне ухудшения отношений с Украиной готовится к возобновлению сотрудничества с Россией – FTЭкс-генпрокурор Луценко о главе Агентства восстановления Федорове: человек с очень подозрительным бэкграундомЭкс-генпрокурор Луценко о главе Агентства восстановления Федорове: человек с очень подозрительным бэкграундом"Занимаемся вопросом": Путин сделал циничное заявление об Олешках и мирных переговорах"Занимаемся вопросом": Путин сделал циничное заявление об Олешках и мирных переговорахБизнесмен, находившийся в розыске из-за присвоения бюджетных средств, уехал из УкраиныБизнесмен, находившийся в розыске из-за присвоения бюджетных средств, уехал из Украины: его компания массово выигрывает тендерыКличко наградил наградами работников социальной сферы Киева. ФотоКличко наградил наградами работников социальной сферы Киева. ФотоОккупанты ударили по Чернигову: произошел пожар, погибли две 15-летние девушки. ФотоОккупанты ударили по Чернигову: произошел пожар, погибли две 15-летние девушки. ФотоЛегендарная Сестричка Вика шокировала своим видом после "исчезновения" на 30 лет: почти без волос, но очень яркая. Редкие фотоЛегендарная Сестричка Вика шокировала своим видом после "исчезновения" на 30 лет: почти без волос, но очень яркая. Редкие фотоБанкноты доллара США. Иллюстративное фотоСколько будут стоить 100 долларов до 1 ноября: украинцам озвучили прогноз
Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Нажмите “Подписаться” в следующем окне

Перейти
Google Subscribe

Контракт подписан: "Ливерпуль" решил усилиться украинцем

Александр ЧекановАлександр Чеканов
Time to read1 мин
1,8 т.
Контракт подписан: "Ливерпуль" решил усилиться украинцем
Федченков будет работать в "Ливерпуле"

Украинский футбольный скаут Андрей Федченков с начала 2027 года начнет работу в стане легендарного английского "Ливерпуля". 30-летнии менеджер переберется на стадион "Энфилд" из бразильского "Фламенго", где он возглавлял отдел по поиску новых игроков для усиления состава.

Об этом информирует ESPN. Федченков возглавил скаутское направление во "Фламенго" в начале 2025 года по протекции спортивного директора Жозе Боту, с которым он работал в греческом ПАОКе и донецком "Шахтере". Украинец специализируется на рынках Южной Америки, Японии и  Европы.

Контракт подписан: ''Ливерпуль'' решил усилиться украинцем

Футболисты "Ливерпуля" празднуют победу. Источник: ФК "Ливерпуль"

Читайте также
Александр ЧекановАлександр Чеканов
15,1 т.
Искусственный интеллект ответил, будет ли нокаут в бою Джошуа – Фьюри
15,1 т.
Искусственный интеллект ответил, будет ли нокаут в бою Джошуа – Фьюри
Катерина ГалущенкоКатерина Галущенко
10,3 т.
"Любовница" Путина Кабаева изменилась до неузнаваемости и сильно похудела: фото крупным планом
10,3 т.
"Любовница" Путина Кабаева изменилась до неузнаваемости и сильно похудела: фото крупным планом
Александр ЧекановАлександр Чеканов
4,0 т.
"Не хочу их здесь видеть": мэр Тронхейма устроил бунт против России и обратился к правительству Норвегии из-за решения FIS
4,0 т.
"Не хочу их здесь видеть": мэр Тронхейма устроил бунт против России и обратился к правительству Норвегии из-за решения FIS
Контракт подписан: ''Ливерпуль'' решил усилиться украинцем

Андрей Федченков (справа). Источник: ФК "Фламенго"

С "Ливерпулем" наш соотечественник подписал соглашение, которое начнет действовать с 1 января 2027 года. Срок его действия не называется. Известно, что Федченко также работал во львовских "Карпатах" и валлийском "Кардифф Сити".

Напомним, ранее медиа информировали об интересе "Ливерпуля" к защитнику сборной Украины Илье Забарному. Футболист "Пари Сен-Жермена" может покинуть французский клуб уже в зимнее трансферное окно и перейти в стан "красных", которых с нового сезона тренирует бывший наставник киевлянина в "Борнмуте" Андони Ираола.

Контракт подписан: ''Ливерпуль'' решил усилиться украинцем

"Ливерпуль" выступает на "Энфилде". Источник: ФК "Ливерпуль"

Контракт подписан: ''Ливерпуль'' решил усилиться украинцем

Илья Забарный

Как сообщал OBOZ.UA, итальянская "Болонья" готовится досрочно разорвать арендное соглашение с украинским форвардом Артемом Довбиком.

Похожие темы
Чемпионат АнглииФК Ливерпуль
facebook0

Читайте нас в Telegram и Viber или скачайте приложение

Добавить в предпочитаемые источники

OBOZ.UA работает согласно Редакционной политике. Не ведитесь на фейки!