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Бывший чемпион мира по боксу внезапно умер в Мексике

Максим ИншаковМаксим Иншаков
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Бывший чемпион мира по боксу внезапно умер в Мексике
Самый известный бой в карьере аргентинца состоялся 10 декабря того же года в мексиканском Монтеррее

Бывший чемпион мира по версии WBA аргентинец Хорхе Кастро умер в возрасте 59 лет после того, как потерял сознание в бинго-зале в городе Морон. По данным полиции, причиной резкого ухудшения его состояния стало падение уровня инсулина из-за диабета, пишет ESPN.

Медиков вызвали на место происшествия, однако спасти боксера не удалось. Его дочь Кимей находилась рядом с отцом и рассказала, что врачи пытались реанимировать его. Прокуратура Морона расследует обстоятельства смерти.

Бывший чемпион мира по боксу внезапно умер в Мексике

Хорхе Кастро умер. Источник: ESPN

Кастро был одним из самых известных боксеров Аргентины. В августе 1994 года он завоевал вакантный титул WBA в среднем весе, победив Реджи Джонсона в Буэнос-Айресе.

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Самый известный бой в карьере аргентинца состоялся 10 декабря того же года в мексиканском Монтеррее. Кастро защищал чемпионский пояс в поединке с американцем Джоном Дэвидом Джексоном и большую часть боя находился под серьезным давлением соперника. У него опухли оба глаза, а сам он был близок к поражению нокаутом.

Бывший чемпион мира по боксу внезапно умер в Мексике

Хорхе Кастро (справа)

В девятом раунде Кастро сумел переломить ход боя. Он попал левым боковым в подбородок Джексону и отправил его в нокдаун, а затем еще дважды уронил американца. После третьего падения рефери остановил поединок. Журнал The Ring признал эту встречу боем года.

Бывший чемпион мира по боксу внезапно умер в Мексике

Хорхе Кастро

Всего Кастро провел на профессиональном ринге 144 боя. Он одержал 130 побед, 90 из которых нокаутом, потерпел 11 поражений и трижды завершал поединки вничью.

В последние годы бывший чемпион помогал благотворительным столовым и общественным центрам в окрестностях Буэнос-Айреса, в том числе в Ломас-де-Саморе и Мороне.

Бывший чемпион мира по боксу внезапно умер в Мексике

Хорхе Кастро (1996 год)

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