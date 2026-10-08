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Художественная гимнастка сборной Украины официально отказалась выступать за Украину и сменила гражданство

Максим Иншаков
Максим Иншаков
Time to read2 мин
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Художественная гимнастка сборной Украины официально отказалась выступать за Украину и сменила гражданство
Спортсменке придется отбыть годичный карантин

Международная федерация гимнастики (World Gymnastics) официально утвердила смену спортивного гражданства бывшей представительницы Украины Анны Пикалюк. После завершения обязательного карантинного периода 19-летняя спортсменка сможет представлять Хорватию на международных соревнованиях.

Художественная гимнастка сборной Украины официально отказалась выступать за Украину и сменила гражданство

Анна Пикалюк с паспортом Хорватии. Источник: instagram.com/ann.pikaliuk2007

World Gymnastics подтвердила переход Пикалюк в национальную команду Хорватии по художественной гимнастике. Украинская федерация гимнастики не дала согласия на смену спортивного гражданства, поэтому процедура будет завершена только после предусмотренного правилами годичного карантина.

Художественная гимнастка сборной Украины официально отказалась выступать за Украину и сменила гражданство

Анна Пикалюк. Источник: instagram.com/ann.pikaliuk2007

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Пикалюк ранее входила в состав сборной Украины. Полтора года назад она покинула страну вместе с семьей из-за войны. Сначала спортсменка находилась в Вене, после чего переехала в Загреб. В хорватском клубе Aura она начала работать тренером, однако позже решила возобновить спортивную карьеру и вернуться к выступлениям.

Художественная гимнастка сборной Украины официально отказалась выступать за Украину и сменила гражданство

Анна Пикалюк вместе со сборной Украины. Источник: instagram.com/ann.pikaliuk2007

За это время гимнастка получила хорватское гражданство и была включена в состав национальной команды страны. По словам спортсменки, новость о выдаче паспорта стала для нее очень эмоциональным моментом. Она поблагодарила Хорватский олимпийский комитет и клуб Aura за поддержку и помощь в адаптации.

Художественная гимнастка сборной Украины официально отказалась выступать за Украину и сменила гражданство

Анна Пикалюк. Источник: instagram.com/ann.pikaliuk2007

Несмотря на карантинный период, первый выход гимнастки на ковер под хорватским флагом может состояться уже на турнире Aura Cup, который пройдет в Загребе с 8 по 11 октября. Если организаторы успеют оформить все необходимые документы FIG, спортсменка выступит в официальном зачете. В противном случае ее участие будет вне конкурса.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Хорватию перешел украинский спортивный гимнаст, серебряный призер Олимпийских игр Илья Ковтун. 12 августа Ковтун выиграл для новой страны историческое "золото" ЧЕ по спортивной гимнастике, обойдя россиянина на 0.001 балла.

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