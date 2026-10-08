Художественная гимнастка сборной Украины официально отказалась выступать за Украину и сменила гражданство

Международная федерация гимнастики (World Gymnastics) официально утвердила смену спортивного гражданства бывшей представительницы Украины Анны Пикалюк. После завершения обязательного карантинного периода 19-летняя спортсменка сможет представлять Хорватию на международных соревнованиях.

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World Gymnastics подтвердила переход Пикалюк в национальную команду Хорватии по художественной гимнастике. Украинская федерация гимнастики не дала согласия на смену спортивного гражданства, поэтому процедура будет завершена только после предусмотренного правилами годичного карантина.

Пикалюк ранее входила в состав сборной Украины. Полтора года назад она покинула страну вместе с семьей из-за войны. Сначала спортсменка находилась в Вене, после чего переехала в Загреб. В хорватском клубе Aura она начала работать тренером, однако позже решила возобновить спортивную карьеру и вернуться к выступлениям.

За это время гимнастка получила хорватское гражданство и была включена в состав национальной команды страны. По словам спортсменки, новость о выдаче паспорта стала для нее очень эмоциональным моментом. Она поблагодарила Хорватский олимпийский комитет и клуб Aura за поддержку и помощь в адаптации.

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Несмотря на карантинный период, первый выход гимнастки на ковер под хорватским флагом может состояться уже на турнире Aura Cup, который пройдет в Загребе с 8 по 11 октября. Если организаторы успеют оформить все необходимые документы FIG, спортсменка выступит в официальном зачете. В противном случае ее участие будет вне конкурса.

Главные истории дня

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Хорватию перешел украинский спортивный гимнаст, серебряный призер Олимпийских игр Илья Ковтун. 12 августа Ковтун выиграл для новой страны историческое "золото" ЧЕ по спортивной гимнастике, обойдя россиянина на 0.001 балла.