''Хочу прояснить'': Свитолина сделала новое заявление об отношениях с Монфисом

Лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина уточнила объявление о разводе с французом Гаэлем Монфисом после пяти лет брака. 32-летняя уроженка Одесса обратилась к международной аудитории, сделав особый акцент на влиянии на ее восприятие и жизнь преступной войны России против нашей страны.

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Соответствующее заявление Свитолина опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram. Наша соотечественница подчеркнула, что не ощущала себя счастливой в отношениях с Монфисом на фоне агрессии РФ, однако выразила глубокое уважение и признательность французскому теннисисту.

"Я хочу немного прояснить свой предыдущий пост, поскольку поняла, что не все – особенно моя зарубежная аудитория – до конца поняли, что именно я хотела сказать. Я упомянула лишь одну из причин, повлиявших на мое решение. Когда живешь в реальности войны более 4,5 лет, проходя через множество различных ситуаций, эмоций и тяжелых моментов, начинаешь смотреть на жизнь иначе. Меняется восприятие, смещаются ценности и приоритеты, и приходит понимание того, чего ты на самом деле хочешь от жизни. В какой-то момент я просто осознала, что больше не хочу жить так, не чувствуя себя по-настоящему счастливой", – призналась Элина.

Спортсменка также добавила, что не может раскрыть все детали о причинах развода с Монфисом. "Я очень люблю и уважаю своего мужа. Я всегда буду любить и ценить его как человека. Именно поэтому для меня было так важно быть честной – и с ним, и с самой собой. Не всегда возможно объяснить все нюансы столь личных и непростых решений в одном посте. Да и, честно говоря, некоторые вещи просто слишком личные, чтобы делиться ими публично", – резюмировала Свитолина.

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Напомним, Элина и Гаэль начали встречаться в 2019 году. Через два года они объявили о разрыве отношений, однако позже вновь стали парой. 16 июля 2021-го украинка и француз сыграли свадьбу, а уже в октябре-2023 у них родилась дочь Скай.

Как сообщал OBOZ.UA, Гаэль Монфис досрочно завершил карьеру после того, как стало известно о его разводе с Элиной Свитолиной.

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