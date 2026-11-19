Российский МИД объявил Финляндии "решительный протест" после того, как власти страны ограничили въезд гражданам РФ, включая профессиональных спортсменов. Однако реакция Москвы вызвала насмешки среди российских болельщиков, которые оставили под новостью десятки язвительных комментариев.

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19 ноября в Министерство иностранных дел России вызвали временную поверенную в делах Финляндии в Москве Маарит Кейтанен. Ей заявили о недовольстве решением Хельсинки ввести дополнительные ограничения на въезд российских граждан.

В российском внешнеполитическом ведомстве назвали действия финской стороны дискриминацией по национальному признаку. По мнению Москвы, новые правила противоречат принципам международного спортивного движения и основным нормам в области прав человека.

Кроме того, российская сторона потребовала от Финляндии вернуться к деполитизированному подходу к участию российских спортсменов в международных соревнованиях. В МИД РФ также предупредили, что действия Хельсинки будут учтены при дальнейшем выстраивании двусторонних отношений.

Ограничения вступили в силу 16 ноября. Из-за новых правил российские фигуристы не смогли приехать в Хельсинки на этап международной серии Гран-при. В результате организаторам пришлось заменить российских участников.

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Такая реакция министерства вызвала бурный ответ у болельщиков в интернете.

"А озабоченность почему не выразили?" – поинтересовался один из комментаторов. Другой предложил продолжить дипломатическую риторику: "Мы выразим решительный протест! И осуждение? И осуждение!"

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"Только вот финам решительно пофиг", – написал еще один участник обсуждения.

Отдельно болельщики высмеивали само определение протеста. "Просто "решительный" или "очень решительный" или "чрезвычайно решительный"?" – появилась шутка в обсуждении.

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Досталось и российским дипломатам за то, что они отреагировали уже после того, как фигуристы лишились возможности выступить в Финляндии.

"А почему только сегодня наш МИД так осмелел и вспомнил про красные карандаши? А почему не в понедельник или вторник они не сделали такое заявление?" – задался вопросом один из пользователей.

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Некоторые комментаторы предложили не ограничиваться дипломатическими заявлениями и перейти к ответным мерам. Другие усомнились, что протест вообще способен повлиять на финскую позицию.

Многие высмеяли предупреждение Москвы о последствиях для двусторонних отношений: "На вас уже односторонне положили прибор, а красные линии давно превратились в коричневые. Хотя бы не позорьтесь".