"Хмельницкий" добыл первую победу в Суперлиге GGBET

Хмельницкий переломил ход матча с Запорожьем в последней четверти и одержал первую победу в чемпионате Украины по баскетболу в Суперлиге GGBET. Историческое событие произошло 4 октября на домашней арене победителей.

Видео дня

Суперлига GGBET. Регулярный чемпионат

Хмельницкий, СК ГУНП

Хмельницкий – Запорожье 75:72 (14:18, 25:26, 17:17, 19:11)

Хмельницкий:Ньютон (19 + 6 подборов + 3 передачи), Липовцев (5 + 3 подбора), Лавдей (6 + 13 подборов), Ланди (23 + 7 передач + 3 подбора), Бачурин (10 очков) – стартовый состав; Кузьмин (0 + 2 подбора), Потеев (7 очков), Гуля (2 очка), Мельник (3 + 2 подбора).

Запорожье:Джонсон (4 + 4 подбора + 3 передачи), Николайчук (14 + 8 подборов), Пауэлл (12 + 14 подборов), Мартынов (17 + 4 подбора), Буц (6 + 10 подборов) – стартовый состав; Илеледжи (15 + 4 подбора), Величко (0 + 2 подбора), Киктев (0), Петренко (4 очка).

Ключевые моменты матча

Противостояние началось вяло: после довольно быстро набранных первых очков команды снизили темп и не спешили попадать в корзину. В середине четверти гости наконец включились и ушли в отрыв, но в последние минуты периода активизировались и хозяева, не позволив подопечным Исакова создать существенное преимущество – 14:18. После небольшого перерыва игра продолжилась в максимально похожем стиле: Запорожье чаще забивало с проходов, Хмельницкий чаще искал удачу на периметре. Обе тактики работали неплохо, поэтому четверть прошла максимально ровно (25:25) – 39:44.

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Отдохнув, команды продолжили играть в плотный баскетбол, однако гости в чужой "краске" чувствовали себя чересчур раскованно, что сначала позволило им еще немного нарастить свое преимущество, но к концу четверти хозяева вернулись к тому, с чего и начинали – 56:61. В последние десять минут матча Хмельницкий попытался переломить ход противостояния и сумел совершить рывок, который изменил все – хозяева одержали первую победу в Суперлиге.

Герой матча

Лучший игрок, внесший наибольший вклад в победу Хмельницкого, – Лукман Ланди. В активе легионера – 23 очка, 7 передач и 3 подбора. Его эффективно дополнил Ньютон (19 + 6 подборов + 3 передачи). Именно тройка Дерика вывела хозяев вперед и дала старт победному рывку. Зак Лавдей набрал всего 6 очков, но добавил 13 подборов. Самым результативным среди украинцев стал Николай Бачурин – 10 очков.

Главные истории дня

В составе "Запорожья" выделить одного лидера не получится, поскольку игроки довольно равномерно распределили нагрузку в атаке. Но больше других все же выделился Джулиан Пауэлл, который оформил дабл-дабл – 12 очков и 14 подборов. Неплохие показатели также у Николайчука (14 + 8 подборов) и Мартынова (17 + 4 подбора). Нельзя не отметить также Илеледжи (15 + 4 подбора) и Антона Буца (6 + 10 подборов).

Цифры матча

61:44 – подборы в пользу Запорожья, в частности 33 на чужом щите против 17.

38% против 32% – преимущество в реализации у Хмельницкого. Хозяева реализовали 24 из 62, из которых – 10/22 трехочковых (45%). Запорожье – 26 из 81 и лишь 3/18 с периметра (16%).

17/24 – одинаковое количество брошенных и реализованных штрафных.

10:11 – потери. 18 очков второго шанса у хозяев и 17 у гостей.

19:12 – запасные в "Запорожье" играли эффективнее. Правда, 15 из 19 очков набрал Илеледжи. В "Хмельницком" из запасных наиболее результативно проявил себя Потеев (7 очков).