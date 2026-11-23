Двукратная олимпийская чемпионка Ольга Харлан призвала мировое сообщество и лично первую леди США Меланию Трамп добиться особождения украинцев с оккупированных территорий. Уроженка Николаева, в частности, обратила внимание на ситуацию на Кинбурской косе, где остаются около 100 мирных жителей и сложилась тяжелая гуманитарная ситуация.

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Об этом Харлан написала на своей странице в социальной сети Facebook. Самая титулованная украинская спортсменка в истории Олимпийских игр, подчеркнула, что на оккупированных территориях люди оказались в полной изоляции и нуждаются в срочной помощи.

"Я обращаюсь к мировому сообществу и лично к Мелании Трамп с призывом помочь освободить мирных жителей с оккупированной Кинбурнской косы и других оккупированных Россией территорий Украины. На этих землях из-за действий страны-агрессора сложилась катастрофическая гуманитарная ситуация. Люди вынуждены жить в изоляции, без надлежащей помощи и безопасности. Необходима международная поддержка и срочные решительные действия, чтобы спасти тех, кто до сих пор находится в оккупации. Я прошу каждого: распространяйте эту информацию как можно шире! Пусть весь мир узнает о гуманитарной катастрофе на Кинбурнской косе и судьбе людей, которые там остаются!" – говорится в обращении фехтовальщицы.

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Напомним, в конце октября при посреднечестве Мелании Трамп была проведена эвакуация жителей оккупированных Олешек Херсонской области. Тогда в Украину вернулись несколько сотен людей.

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