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"Харьковские Соколы" добыли первую победу в сезоне Суперлиги GGBET

Максим ИншаковМаксим Иншаков
Time to read2 мин
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"Харьковские Соколы" добыли первую победу в сезоне Суперлиги GGBET
Поединок состоялся в Киеве. Источник: ФБУ

17 октября в спортивном комплексе "Венето" в Киеве в рамках регулярного чемпионата Украины по баскетболу в Суперлиге GGBET "Харьковские Соколы" обыграли "Нико-Баскет-ЦОП" со счетом 82:65. Команды равным счетом провели первую половину, после чего "Соколы" выиграли третью и четвертую четверти и одержали первую победу в сезоне.

"Харьковские Соколы" – "Нико-Баскет-ЦОП" 82:65 (19:19, 18:16, 20:16, 25:14)

Харьковские "Соколы":Сушкин 20 очков + 4 подбора + 4 передачи, Соловьев 15 + 6 подборов + 1 передача, Сандул 4 + 9 подборов + 1 передача, Клебан 19 + 11 подборов + 1 передача, Максим Безима 0 + 1 подбор – в стартовом составе; Романица 13 + 9 подборов + 1 передача, Клевзуник 6 + 5 подборов + 2 передачи, Лищина 3, Змиевский 0, Хохоник 2 + 2 подбора + 7 передач.

"Нико-Баскет-ЦОП":Симпсон 12 очков + 3 подбора + 1 передача, Бешетя 0 + 2 подбора, Гарбар 5 + 7 подборов, Сафонов 15 + 2 подбора + 4 передачи, Водолазский 5 + 1 подбор – стартовый состав; Стрижак 5, Райт 0 + 3 подбора + 1 передача, Лукьян 7 + 7 подборов + 6 передач, Карпюк 8 + 3 подбора + 2 передачи, Володин 7 + 3 подбора, Рыжков 1 + 1 подбор.

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Ключевые моменты матча

Первая четверть завершилась вничью – 19:19, а во второй "Нико-Баскет" оторвался на восемь очков. На большой перерыв "Соколы" ушли с преимуществом в два очка – 37:35. В третьей четверти "Соколы" выиграли 20:16, в четвертой – 25:14, доведя максимальный отрыв до 19 очков.

"Соколы" собрали 62 подбора против 40 у соперника, 32 из них на чужом щите, и набрали 18 очков второго шанса против семи. "Нико-Баскет" потерял мяч 16 раз, "Соколы" – 13.

Дмитрий Клебан оформил дабл-дабл, по девять подборов собрали Максим Сандул и Артем Романица. Денис Клевзуник провел первый матч в сезоне – 16:52 на площадке, 6 очков и 5 подборов. После травмы в состав "Соколов" вернулся и Андрей Хохоник, который отдал 7 передач.

''Харьковские Соколы'' добыли первую победу в сезоне Суперлиги GGBET

Харьковские "Соколы" – "Нико-Баскет-ЦОП". Источник: ФБУ

Герой матча

Дмитрий Клебан. За 29:09 на площадке набрал 19 очков при 6/9 с игры и 5/8 с линии штрафных, добавив 11 подборов, из которых шесть на чужом щите. Коэффициент эффективности – 27, самый высокий в матче, показатель полезности – плюс 19.

Цифры матча

62 – подборы "Харьковских Соколов", 32 из них на чужом щите.

19 – максимальный отрыв "Соколов" в матче.

24 – очка скамейки запасных "Соколов", 13 из них набрал Артем Романица.

10/31 – трехочковые "Соколов"; у "Нико-Баскета" 4/18.

7 – передачи Андрея Хохоника, лучший показатель матча.

1/3 – баланс "Харьковских Соколов", восьмое место в таблице. "Нико-Баскет-ЦОП" – 0/2, девятое место.

Что дальше

Обе команды проведут следующие матчи в Киеве уже 18 октября:

18 октября, 12:00. "Харьковские Соколы" – "Черкасские Мавпы" (ПС "Венето", Киев)

18 октября, 15:00. "Киев-Баскет" – "Нико-Баскет-ЦОП" (ПС "Венето", Киев)

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