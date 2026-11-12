"Харьковские Соколы" взяли реванш у "Ривне" в Суперлиге GGBET

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Добавить OBOZ.UA
Добавить OBOZ.UA
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Добавить OBOZ.UA
Горячие темы
Фьюри – Джошуа: искусственный интеллект назвал победителя супербояФьюри – Джошуа: искусственный интеллект назвал победителя супербояНикто не сбежал за границу: вдова Виталия Билоножко рассказала, как сложилась жизнь их "талантливых" сыновей и 25-летнего внукаНикто не сбежал за границу: вдова Виталия Билоножко рассказала, как сложилась жизнь их "талантливых" сыновей и 25-летнего внукаЧто известно о фигуранте дела"В пентхаусе с крокодилами водителя грузовика били битами, он умер": OBOZ.UA узнал новые подробности о фигуранте дела о хищениях в энергетике"Не ошибки, а системное ограничение": Зеленский заявил о значительных сбоях в работе Starshield над территорией Украины"Не ошибки, а системное ограничение": Зеленский заявил о значительных сбоях в работе Starshield над территорией Украины"Как можно иметь такую пенсию?" Народная артистка Светлана Билоножко рассказала о "недостойных" выплатах от государства"Как можно иметь такую пенсию?" Народная артистка Светлана Билоножко рассказала о "недостойных" выплатах от государства"Байден не ответил на письмо": представители РФ в Абу-Даби назвали новую "причину" полномасштабного вторжения в Украину"Байден не ответил на письмо": представители РФ в Абу-Даби назвали новую "причину" полномасштабного вторжения в УкраинуГде смотреть футбол Северная Ирландия – Украина: по какому каналу бесплатная трансляция ключевого матча Лиги нацийГде смотреть футбол Северная Ирландия – Украина: по какому каналу бесплатная трансляция ключевого матча Лиги нацийРасмуссен призвал Британию и Францию немедленно отправить войска в Украину – The TelegraphРасмуссен призвал Британию и Францию немедленно отправить войска в Украину – The TelegraphВ Санкт-Петербурге взорвался автомобиль с полковником РФ, он погиб на месте: кого могли ликвидировать. Фото и видеоВ Санкт-Петербурге взорвался автомобиль с полковником РФ, он погиб на месте: кого могли ликвидировать. Фото и видеоВ Киевской области разоблачили масштабное производство поддельного кофе.Украинцам продавали поддельный кофе и лапшу под видом известных брендов: где "накрыли" производство
Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Нажмите “Подписаться” в следующем окне

Перейти
Google Subscribe

"Харьковские Соколы" взяли реванш у "Ривне" в Суперлиге GGBET

Александр ЧекановАлександр Чеканов
Time to read1 мин
57
"Харьковские Соколы" взяли реванш у "Ривне" в Суперлиге GGBET
"Соколы" обыграли "Ривне" в Киеве. Источник: ФБУ

12 ноября в ДС "Венето" в Киеве в рамках регулярного чемпионата Суперлиги GGBET "Харьковские Соколы" обыграли "Ривне-Dream-ОШВСМ" – 86:75. "Соколы" вели после каждой четверти, а в сезонной серии команд теперь 1:1.

"Ривне" повело в начале, но "Соколы" быстро перехватили инициативу и выиграли первую четверть 29:20. Вторую десятиминутку харьковчане также оставили за собой – 20:17, и на большой перерыв ушли с преимуществом в двенадцать очков, 49:37. В начале третьей четверти отрыв достиг максимальных 17 очков. "Ривне" ответило и выиграло эту десятиминутку 23:22, однако сократить отставание менее чем до девяти очков до конца матча не смогло: заключительная четверть завершилась вничью, 15:15.

Читайте также
Александр ЧекановАлександр Чеканов
19,0 т.
Бой Джошуа – Фьюри: дата и время начала, прогноз, где смотреть и на каком канале трансляция бокса
19,0 т.
Бой Джошуа – Фьюри: дата и время начала, прогноз, где смотреть и на каком канале трансляция бокса
Александр ЧекановАлександр Чеканов
3,4 т.
"Как можно не вызвать?" Назван футболист, которого Мальдера несправедливо отцепил от сборной Украины
3,4 т.
"Как можно не вызвать?" Назван футболист, которого Мальдера несправедливо отцепил от сборной Украины
Александр ЧекановАлександр Чеканов
3,5 т.
Легендарный Майк Тайсон впервые отреагировал на решение Усика провести бой с Бенавидесом
3,5 т.
Легендарный Майк Тайсон впервые отреагировал на решение Усика провести бой с Бенавидесом

Ключевой стала борьба под щитами: "Соколы" собрали 48 подборов против 29 у соперника, 23 из них на чужом щите, и набрали 15 очков второго шанса против пяти. Харьковчане также совершили на пять потерь меньше – 5 против 10.

"Ривне" было точнее с игры – 44% против 41%, в частности 8/21 из-за дуги против 8/31, и реализовало 17 из 18 штрафных. "Соколы" бросали с линии на 9 раз чаще – 22/27.

Егор Сушкин набрал 17 очков, Андрей Хохоник оформил 11 очков и 5 передач. В составе гостей 22 очка при 8/12 с игры на счету Тарика Эйсы, 15 набрал Александр Поносов, 7 передач отдал Демариус Джейкобс.

"Харьковские Соколы" – "Ривне-Dream-ОШВСМ" – 86:75 (29:20, 20:17, 22:23, 15:15)

Похожие темы
СуперлигаБаскетболЧемпионат Украины по баскетболуХарьковские Соколы
facebook0

Читайте нас в Telegram и Viber или скачайте приложение

Добавить в предпочитаемые источники

OBOZ.UA работает согласно Редакционной политике. Не ведитесь на фейки!