"Харьковские Соколы" взяли реванш у "Ривне" в Суперлиге GGBET

12 ноября в ДС "Венето" в Киеве в рамках регулярного чемпионата Суперлиги GGBET "Харьковские Соколы" обыграли "Ривне-Dream-ОШВСМ" – 86:75. "Соколы" вели после каждой четверти, а в сезонной серии команд теперь 1:1.

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"Ривне" повело в начале, но "Соколы" быстро перехватили инициативу и выиграли первую четверть 29:20. Вторую десятиминутку харьковчане также оставили за собой – 20:17, и на большой перерыв ушли с преимуществом в двенадцать очков, 49:37. В начале третьей четверти отрыв достиг максимальных 17 очков. "Ривне" ответило и выиграло эту десятиминутку 23:22, однако сократить отставание менее чем до девяти очков до конца матча не смогло: заключительная четверть завершилась вничью, 15:15.

Ключевой стала борьба под щитами: "Соколы" собрали 48 подборов против 29 у соперника, 23 из них на чужом щите, и набрали 15 очков второго шанса против пяти. Харьковчане также совершили на пять потерь меньше – 5 против 10.

"Ривне" было точнее с игры – 44% против 41%, в частности 8/21 из-за дуги против 8/31, и реализовало 17 из 18 штрафных. "Соколы" бросали с линии на 9 раз чаще – 22/27.

Егор Сушкин набрал 17 очков, Андрей Хохоник оформил 11 очков и 5 передач. В составе гостей 22 очка при 8/12 с игры на счету Тарика Эйсы, 15 набрал Александр Поносов, 7 передач отдал Демариус Джейкобс.

"Харьковские Соколы" – "Ривне-Dream-ОШВСМ" – 86:75 (29:20, 20:17, 22:23, 15:15)