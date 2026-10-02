''Хаос, постоянная тревога'': титулованная украинская гимнастка призналась, что довело её до слёз в сентябре и заставило вывозить детей за границу

Призерница Олимпийских игр по художественной гимнастике Анна Ризатдинова призналась, насколько тяжело ей пришлось в сентябре в Киеве, в течение которого российские оккупанты пытались парализовать столицу постоянными атаками беспилотников, к которым время от времени добавляли баллистические удары. У чемпионки мира возникли серьёзные проблемы с организацией работы собственной академии, доходило даже до слёз. Но она не хотела жаловаться, а наоборот — вдохновить других не опускать руки.

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"Сейчас невероятно тяжело. Сентябрь — это такой месяц, когда мы все, даже в условиях войны, но всё равно что-то планируем — расписание для своего ребёнка, школа, кружки. На работе мы тоже обычно планируем, в моем случае работу академии — график тренировок, расписание соревнований, график сборов, куда мы едем, кто едет, кто из тренеров едет и так далее", — рассказала бывшая гимнастка в своем Instagram.

Но в сентябре, как ни старалась Ризатдинова, у нее ничего не получалось из-за постоянных атак со стороны россиян: "В какой-то момент у меня просто опустились руки, потому что невозможно что-то планировать, когда у тебя тревога 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. А однажды тренеры подходят и говорят: "Мы уезжаем за границу, потому что нам просто невероятно страшно".

"После обстрела группа детей просто разъезжается за границу, а ты сидишь и каждый день думаешь, в какой зал сегодня прибудут и как быть дальше. То есть ты уже просчитываешь все положительные и отрицательные моменты, которые могут с тобой произойти. Ты не понимаешь, что делать со своим ребенком, ты не понимаешь, что делать с детьми у нас в академии, которых около ста", — отметила Анна.

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В тот момент Ризатдинова поняла, что должна планировать не расписание тренировок в Киеве, а какие-то выезды за границу, тренировочные сборы.

"Ты вообще меняешь формат соревнований, понимаешь, что от киевских сейчас нужно отказываться, и все максимально переносить на Запад Украины, где хоть как-то безопаснее. Я уверена, что в сентябре у вас тоже был какой-то хаос, постоянная тревога, просто потому, что ты не понимаешь, куда, как, когда. Мы не можем приступить к тренировкам из-за этих постоянных тревог. На прошлой неделе я пришла в зал в последний день, просто села и начала плакать", – призналась Анна.

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"Я сейчас не жалуюсь, ведь понимаю, что кому-то гораздо сложнее. Я просто не понимала, как дальше. И вот в этот момент ко мне подошли неравнодушные люди, которые протянули руку помощи и сказали: "Аня, есть столько детей, давай попробуем вывезти их за границу, чтобы они хотя бы две недели потренировались спокойно", – рассказала олимпийская призерка.

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По словам Ризатдиновой, была проделана огромная работа, чтобы все организовать, но 19 детей уехали на сборы за пределы Украины.

"К сожалению, не вся академия уехала, но когда я увидела их фотографии, то сразу же вдохновилась, потому что дети улыбаются. У них хотя бы две недели не будет этих тревог, а тренировочный процесс пройдет без перерыва. Они хотя бы на некоторое время смогут просто забыть об этом ужасе, не будут бегать по этим подвалам. И я так обрадовалась и вдохновилась этим", — отметила титулованная гимнастка.

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