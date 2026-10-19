''Карлик из России. Ему тут не место'': чемпион мира эпично унизил Гассиева

Чемпион мира в супертяжелом весе по версии Международной федерации бокса Филип Хргович (21-1, 16 КО) едко высмеял россиянина Мурата Гассиева (33-2, 26 КО). Хорватский спортсмен отметил, что представитель страны-агрессорки вообще не вписывается в королевский дивизион.

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Об этом Хргович заявил в интервью видеосервису DAZN, разбирая ситуация с соперниками по весовой категории, пишет сайт таблоида The Sun. 34-летний супертяж из Загреба посоветовал россиянина спустится в первый тяжелый вес, где он и выступал до недавнего времени.

"Мурат Гассиев – карлик из России. Ему здесь не место. Ему нужно вернуться в крузервейт. Посмотрим, что случится дальше дальше с моим будущем. Вместе с моим промоутер определимся со следующим соперником", – сказал Хргович.

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Отметим, что Всемирная боксерская ассоциация (WBA) понизила Гассиева в чемпионском статусе, выставив на кон боя Энтони Джошуа (30-4, 27 КО) и Тайсона Фьюри (35-2-1, 24 КО) титул WBA Super. Это вызвало гневную реакцию у самого россиянина. До этого в отношении Мурата жестко высказался американец Джаррелл Миллер (27-1-2, 22 КО).

Главные истории дня

Как сообщал OBOZ.UA, в конце августа Филип Хргович сенсационно нокаутировал британскую восходящую звезду Мозеса Итауму.