Калейдоскоп элитных встреч. Как из 18 матчей Лиги чемпионов выбрать самый интересный во 2-м туре

Лига чемпионов вернулась после долгой паузы – и уже готовит нам несколько финалов, потенциально ярких новичков и матчи, которые с трудом можно назвать элитным футболом. Нас снова ждут 18 матчей – OBOZ.UA рассказывает, какой из них точно стоит посмотреть и на что обратить внимание в парах.

Видео дня

"Рома" – "Реал": бывшие против бывших

Положение в национальном чемпионате: 3-е место в Серии А – 4-е место в Ла Лиге

Очные встречи: 12 (3 победы "Ромы" – 1 ничья – 8 побед "Реала")

Последний матч: 0:2, групповой этап ЛЧ 17/18

Интересная пара с точки зрения возможных исходов для команд. Мадридцы выиграли четыре последних матча "на ноль", а также в Риме им отчаянно везет. Из минусов для фанатов "Реала" – травма Винисиуса. Еще один минус – команда в целом не впечатляет, а впереди плотные недели, где будут еще матч ЛЧ и "Эль-Класико". С другой стороны, "Рома" выиграла 8 из 9 домашних матчей Лиги чемпионов за последний период. Главный тезис – насколько в этой игре пересекаются бывшие! Защитник "Реала" Дин Хейсен провел за "Рому" 14 матчей несколько сезонов назад, тогда как Антонио Рюдигер сыграл за итальянцев 72 матча в свое время. УЕФА приводит даже такую информацию, что Дибала и Мален уже пересекались с "сливочными" и уступали им в финалах ЛЧ: аргентинец с "Ювентусом" 9 лет назад, а голландец с дортмундской "Боруссией" в 2024 году. Но все внимание будет приковано к фигуре Моуринью – экс-тренер "Ромы" теперь возглавляет "Реал". Именно он привел римлян к победе в первом розыгрыше Лиги конференций 5 лет назад, а позже вывел команду в финал Лиги Европы. Теперь он возвращается на места былой славы – но будут ли ему так рады? Снова в центре внимания и Килиан Мбаппе, который может стать самым молодым футболистом, сыгравшим сотню матчей в Лиге чемпионов. Завтра ему исполнится 27 лет и 298 дней, это на 4 месяца меньше, чем у Месси, установившего такой же рекорд, поэтому у француза еще достаточно возможностей побить этот рекорд. Если это произойдет – значит ли это, что он получит "Золотой мяч"?

"Атлетико" – "Манчестер Юнайтед": уровень ли это для ЛЧ?

Положение в национальном чемпионате: 2-е место в Ла Лиге – 13-е место в АПЛ

Личные встречи: 2 (1-1-0)

Последний матч: 1:0, плей-офф ЛЧ 21/22

Пара интересная и лет 10 назад могла претендовать на выход в финал на этой стадии. Однако сегодня у нас возникает другой вопрос – это уровень Лиги чемпионов? "МЮ" опозорился в АПЛ против "Тоттенхэма", а в ЛЧ имеет уверенную стартовую победу. С другой стороны – почти испанский лидер, который начал с очень плохого матча против "Ливерпуля". Теперь предстоит еще одно испытание со стороны англичан и возможность набрать легкие очки. В "Атлетико" только что избавились от явных проблем с Альваресом, нападающий вернулся в строй, хотя просто находится в составе "матрасников" – сыгранные минуты уже исчисляются несколькими сотнями, но за все это время он так и не забил. И в этот момент на арену выходит статистика: подопечные Симеоне никогда не переигрывали английские клубы на групповом этапе ЛЧ, тогда как Каррик руководит чрезвычайно успешной против испанцев командой. За спиной у "МЮ" – 49 матчей, в которых не было нулевой ничьей на международной арене. Что-то нам подсказывает, что именно в этой игре может быть 0:0. Учитывая два абсолютно непредсказуемых состава, сегодня может быть и новый рекорд по голам в элитном турнире.

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"Манчестер Сити" – ПСЖ: битва богачей

Положение в национальном чемпионате: 1-е место в АПЛ – 4-е место в Лиге 1

Очные встречи: 7 (4-1-2)

Последний матч: 2:4, этап Лиги чемпионов 25/26

Финал уже сейчас. Такой могла бы быть витрина этой пары. Но есть одно "но". Судьба любит иронию – после скандала со штрафами для "Сити" сойдутся почти наказанная команда и потенциально наказанная команда. Это клубы с деньгами, против которых ничего не поделаешь, но что-то делать нужно. И пока Англия ищет решение – горожане продолжают победную серию. Они потеряли нескольких важных футболистов, перестроились, теперь комбинация Холланда, Шерки, Доку и Гвардиолы вселяет уверенность в каждой линии. Противостоять им будет не менее опытная и слаженная одиннадцатка, в которой есть Дембеле, Дуэ, Кварацхелия и Витинья. УЕФА интересно ведет статистику – например, у ван Нистелроя 48 голов в 60 матчах. Гораздо больше забил Холанд (59 в 59), и чтобы закрепить за собой доминирование, ему достаточно просто выйти на поле. Что касается игры, то англичане проиграли лишь один из 25 последних домашних матчей группового этапа. А ПСЖ не уступает английским клубам уже 11 матчей подряд. Вы хотели чего-то интересного? Пожалуйста – это, пожалуй, главный матч 2-го тура.

Главные истории дня

"Буде" – "Боруссия": кто из желтых желтее?

Положение в национальном чемпионате: 2-е место в Лиге Норвегии – 2-е место в Бундеслиге

Личные встречи: 1 (0-1-0)

Последний матч: 2:2, этап Лиги чемпионов 25/26

Ну и изюминка нашего анонса – норвежцы против немцев. "Буде" обыгрывал команды многих топовых чемпионатов, но с Бундеслигой еще не успел. "Боруссия" не впервые играет с норвежцами, но все еще должна забивать больше, чтобы наконец победить. Завтрашним матчем "Буде" завершает серию игр с немецкими тяжеловесами (иронично, что в другом матче тура "Бавария" сыграет против еще одного норвежского клуба "Викинг"). В сентябре "желтые" потерпели поражение от мюнхенцев со счетом 0:5, но на этот раз ожидают совсем другой футбол. Результативность дортмундцев против скандинавов просто космическая: 7 матчей в истории и 37 мячей, а в последних 17 матчах немецкого клуба на групповом этапе было забито 75 мячей. К слову, в прошлом сезоне эти же команды сыграли 2:2 в группе, что тоже довольно результативно. Пришло время масштабного реванша. Но для кого?

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"Фейеноорд" – "Комо": специфический матч тура

Положение в национальном чемпионате: 1-е место в Эредивизи – 7-е место в Серии А

Очные встречи: не пересекались

Если бы вам год назад предложили за деньги посмотреть такой матч – согласились бы вы? Ведь с одной стороны у нас "Фейеноорд", который выиграл лишь 1 из семи последних матчей против итальянских клубов. С другой стороны – уникальный новичок "Комо", о котором вам, возможно, известно разве что о тренере Сеске Фабрегасе. Но на самом деле здесь гораздо больше драмы и интриги. Для обоих клубов это возможность набрать ценные очки в матче против середняка турнира, а для итальянцев – еще и шанс продолжить победную серию после победы над "Лейпцигом" в сентябре. Из положительного – голландская команда обязательно забивала и выиграла 4 из 5 последних домашних матчей ЛЧ и готовится одержать третью домашнюю победу подряд. В то время как у "Комо" есть мотивированный состав из нескольких известных футболистов, а Мартин Батурина – как заряженная пушка для голов.