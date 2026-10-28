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Итальянский тренер хочет досрочно выгнать из команды футболиста сборной Украины

Александр ЧекановАлександр Чеканов
Time to read1 мин
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Итальянский тренер хочет досрочно выгнать из команды футболиста сборной Украины
Палладино разочаровался в Довбике

Нападающий сборной Украины Артем Довбик столкнулся с очередными проблемами в чемпионате Италии, где он защищает цвета "Болоньи". Наш соотечественник разочаровал нового наставника "россоблю" Раффаэле Палладино и близок к тому, чтобы досрочно вернуться из аренды в "Рому", которой принадлежит.

Об этом пишет портал romadaily.com. Отмечается, что Палладино открыто раскритиковал Довбика за отсутствие старательности на тренировках и при выходах на поле. "Ему нужно усерднее тренироваться. Только в таком случае он получит свой шанс", – сказала наставник "Болоньи".

Итальянский тренер хочет досрочно выгнать из команды футболиста сборной Украины

Артем Довбик. Источник: ФК "Болонья"

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Итальянский тренер хочет досрочно выгнать из команды футболиста сборной Украины

Довбик празднует гол за сборную Украины. Источник: УАФ

"Красно-синие" всерьез рассматривают вариант уже в январе прекратить действие годичного арендного соглашение со столичными "волками" и отказаться от услуг Довбика. Кроме того, все указывает на то, что в Эмилио-Романии не воспользуются правом выкупить трансфер украинца за 15-20 миллионов евро.

Украинский форвард перешел в "Болонью" летом нынешнего года. За это время сыграл за новую команду четыре матча, в которых забил один гол. Стоит также отметить, что в стан "россоблю" Артем переходил по инициативе наставника команды Доменико Тедеско, который был отправлен в отставку в сентябре.

Итальянский тренер хочет досрочно выгнать из команды футболиста сборной Украины

Раффаэле Палладино. Источник: ФК "Болонья"

Итальянский тренер хочет досрочно выгнать из команды футболиста сборной Украины

Артем Довбик после забитого гола

Как сообщал OBOZ.UA, защитник сборной Украины Илья Забарный помог французскому ПСЖ победить "Барселону" в матче Лиги чемпионов.

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