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Итальянский клуб решил выгнать звезду сборной Украины из-за высокой зарплаты

Александр ЧекановАлександр Чеканов
Time to read1 мин
1,5 т.
Итальянский клуб решил выгнать звезду сборной Украины из-за высокой зарплаты
Довбик не играет в "Болонье"

Форвард сборной Украины Артем Довбик оказался в неприятной ситуации в итальянской "Болонье", куда он перебрался три месяца назад на правах аренды из "Ромы". "Россоблю" действительно рассматривают возможность досрочно отказаться от услуг нашего соотечественника и уже в январе вернуть его в стан столичных "волков".

Об этом пишет портал VoceGiallorossa со ссылкой на издание Il Resto del Carlino. Двумя главными причинами такой позиции болонского клуба является низкий уровень игры Довбика, а также его высокая зарплата, которая составляет три миллиона евро в год.

Итальянский клуб решил выгнать звезду сборной Украины из-за высокой зарплаты

Артем Довбик может покинуть "Болонью". Источник: ФК "Болонья"

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Итальянский клуб решил выгнать звезду сборной Украины из-за высокой зарплаты

Артем Довбик. Источник: УАФ

Украинец перебрался на "Ренато Даль'Ара" по инициативе тренера Доменико Тедеско, однако тот был отправлен в отставку еще в сентябре. Артем не смог сработаться с новым наставником "Болоньи" Раффаэле Палладино, который не раз высказывал недовольство работой нападающего на тренировках.

В нынешнем сезоне украинец выходил на поле всего в пяти матчах, получив 105 игровых минут. За это время Довбик успел отметиться одним забитым мячом.

Итальянский клуб решил выгнать звезду сборной Украины из-за высокой зарплаты

Раффаэеле Палладино. Источник: ФК "Болонья"

Артем Довбик

Артем Довбик на Евро-2020

Как сообщал OBOZ.UA, полный стадион в Париже устроил овации футболисту сборной Украины Илье Забарному, скандируя его имя.

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