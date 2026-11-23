Итальянский супертяж Клементе Руссо (0-1, 0 КО) неудачно дебютировал на профессиональном ринге в возрасте 44 лет. Двукратный чемпион мира и двукратный серебрянный призер Олимпийских игр в любительском боксе на вечере в Милане без шансом проиграл египтянин Мохамеду Эльмаграби (16-0, 8 КО).

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Руссо, который дажды дрался с Александром Усик (25-0, 16 КО) на ОИ, провел поединок в защите. Эльмаграби с первых минут захватил центр ринга и принялся выбрасывать свои комбинации, изматывая соперника, который старше на 14 лет.

Развязка наступила в середине третьего раунда, когда итальянец оказался в глубоком нокудане. Он сумел подняться с настила ринга, однако тут же нарвался на атаку боксера из Египта, провалившись за канаты, что вынудило рефери зафиксировать поражение Руссо техническим нокаутом.

Супертяж из Италии известен тем, что на Олимпиаде-2008 в четвертьфинале побил Усика, после чего победил Деонтея Уайлдера (45-4-1, 43 КО), однако уступил в битве за "золото" россиянину Рахиму Чахкиеву. Наш боксер после фиаско хотел закончить карьуре, но после убеждений отца продолжил выступления.

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Уже через четыре года на Играх в Лондоне Усик в решающей схватке победил именно Руссо и стал олимпийским чемпионом.

Как сообщал OBOZ.UA, украинский боксер Арсений Резниченко (16-0, 10 КО) одержал очередную победу на профессиональном ринге, досрочно завершив поединок против представителя Чехии Филипа Горола (6-6-2, 3 КО).

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