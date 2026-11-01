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Историческая награда! Украина завоевало первое "золото" юношеских Олимпийских игр-2026. Видео

Максим ИншаковМаксим Иншаков
Time to read1 мин
12
Историческая награда! Украина завоевало первое "золото" юношеских Олимпийских игр-2026. Видео
Медаль высшей пробы в копилку нашей страны принес дзюдоист их Харькова. Источник: НОК Украины

Украинский дзюдоист Хазар Гейдаров стал победителем юношеских Олимпийских игр-2026, которые проходят в сенегальском Дакаре. 17-летний спортсмен выиграл финальную схватку в весовой категории до 66 кг и принес сборной Украины первую медаль нынешнего турнира.

Это первая золотая медаль в истории выступлений сборной Украины в этом виде спорта на юношеских Олимпийских играх. Ранее украинские дзюдоисты трижды поднимались на пьедестал этих соревнований. В 2010 году представители Украины завоевали две бронзовые награды, в 2014-м выиграли "серебро", а в 2018-м пополнили копилку сборной еще одной "бронзой".

Историческая награда! Украина завоевало первое ''золото'' юношеских Олимпийских игр-2026. Видео

Хазар Гейдаров. Источник: Международная федерация дзюдо

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В решающем поединке Гейдаров встретился с представителем Канады Анесом Матии, который является чемпионом мира среди кадетов. Основное время схватки завершилось без результативных действий, поэтому победителя определяли в дополнительное время по правилам "золотого очка".

Развязка наступила на четвертой минуте дополнительного времени. Канадский дзюдоист получил третье предупреждение (шидо), после чего судьи присудили победу украинцу. Таким образом, Хазар завоевал "золото" юношеской Олимпиады.

Историческая награда! Украина завоевало первое ''золото'' юношеских Олимпийских игр-2026. Видео

Хазар Гейдаров стал победителем юношеских Олимпийских игр-2026

На пути к финалу представитель Украины провел еще две схватки. В первом поединке он встретился с сенегальцем Матаром Диопом и одержал победу, выполнив два броска с оценкой "ваза-ари".

В полуфинале соперником Гейдарова стал венгр Нимрод Милднер. Украинец успел заработать оценку "юко", после чего его оппонента дисквалифицировали за запрещенный прием: удар головой. Благодаря этому Хазар досрочно вышел в финал.

Для 17-летнего дзюдоиста эта победа стала самым крупным достижением в карьере. До выступления в Дакаре он дважды выигрывал чемпионат Европы среди кадетов.

Гейдаров представляет Харьков и выступает в весовой категории до 66 кг. К юношеской Олимпиаде он подошел в статусе двукратного чемпиона Европы среди кадетов.

Историческая награда! Украина завоевало первое ''золото'' юношеских Олимпийских игр-2026. Видео

Хазар Гейдаров. Источник: НОК Украины

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ДзюдоСенегал
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