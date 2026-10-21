''Интер'' – ''Шахтер'': все подробности матча Лиги чемпионов

Донецкий "Шахтер" в среду, 21 октября, проведет очередной матч нового розыгрыша основного этапа Лиги чемпионов. "Горняки" в третьем туре розыгрыша сыграют на выезде с одним из претендентов на итоговую победу миланским "Интером", который умудрился проиграть два стартовых поединка.

Видео дня

Встречу принимает легендарный стадион "Джузеппе Меацца". OBOZ.UA проведет онлайн-трансляцию матча "Интер" – "Шахтер". Время начала – 22:00 по киевскому времени.

ГДЕ СМОТРЕТЬ "ИНТЕР" – "ШАХТЕР"

Любители спорта смогут увидеть прямой эфир из Милана благодаря видеосервису MEGOGO. Трансляция состоится на канале "Megogo Футбол Перший". Показ игры будет сопровождаться традиционной аналитической студией с участием журналистов и экспертов.

ПРОГНОЗ НА "ИНТЕР" – "ШАХТЕР"

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На матч "Интер" – "Шахтер" аналитики GGBET дают следующие оценки: победа "Интера" – 1,23, победа "Шахтера" – 11,50. Выбирай свой вариант на ggbet.ua!

СУДЬИ НА "ИНТЕР" – "ШАХТЕР"

Обслуживать встречу доверили бригаде арбитров из Германии, которую возглавляет Харм Осмерс. Помогать ему будут лайнсмены Кристиан Гиттельманн и Кристиан Дитц. Роль четвертого рефери исполнит Флориан Экснер.

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На игре также будет задействована система видеопомощи арбитрам (VAR), за работой которой будет следить Роберт Шродер.

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ

"Интер": Х. Мартинес – Биссек, Аканджи, Бастони – Диуф, Барелла, Хакан Чалханоглу, Зелиньски, Димарко – Пьо Эспозито, Тюрам.

"Шахтер": Ризнык – Винисиус Тобиас, Бондарь, Матвиенко, Педро Энрике – Очеретько – Алиссон Сантана, Марлон Гомес, Педриньо, Невертон – Кауан Элиас.

Главные истории дня

ИСТОРИЯ ВСТРЕЧ

Команды семь раз встречались друг с другом и "Шахтер" сумел забить лишь один гол. В активе "Интера" три победы при четырех ничьих.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

Миланская команда сенсационно проиграла оба стартовых матча – на выезде мадридскому "Реалу" и дома бельгийскому "Брюгге". "Шахтер" в свою очередь разошелся миром в Эйндховене ПСВ и переиграл греческий АЕК.

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