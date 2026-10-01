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Инфантино назвали раковой опухолью футбола

Максим Иншаков
Максим Иншаков
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Инфантино назвали раковой опухолью футбола
Инфантино назвали раковой опухолью футбола

Руй Пинту, создатель Football Leaks, выступил с резкой критикой президента ФИФА Джанни Инфантино. Португалец заявил, что глава организации, по его мнению, не должен иметь места в будущем мирового футбола.

Инфантино назвали раковой опухолью футбола

Президент ФИФА Джанни Инфантино.

37-летний Пинту вновь поднял обвинения, которые появились после публикаций Football Leaks в 2018 году. Документы, переданные немецкому изданию Der Spiegel, стали одним из источников информации для расследования нарушений финансовых правил английской Премьер-лиги со стороны "Манчестер Сити".

Английский клуб был признан виновным в нарушении финансовых правил Премьер-лиги на протяжении девяти лет. "Манчестер Сити" продолжает отрицать нарушения и должен до 2 октября подать апелляцию на решение.

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В своем сообщении в X Пинту вернулся к утверждениям о действиях Инфантино в период его работы генеральным секретарем УЕФА. Согласно информации Der Spiegel, "Манчестер Сити" и ПСЖ завышали стоимость спонсорских соглашений, чтобы соответствовать требованиям финансового fair play. Когда клубам грозили санкции, Инфантино, как утверждалось в опубликованных документах, помог добиться более мягкого наказания в 2014 году.

Инфантино назвали раковой опухолью футбола

Президент ФИФА Джанни Инфантино.

"В 2014 году был человек, который уже знал о нарушениях, связанных с "Манчестер Сити". Печально известный Джанни Инфантино, тогда генеральный секретарь УЕФА, злоупотребил своими полномочиями, передавал конфиденциальные документы и, короче говоря, обошел следственную палату, сделав все возможное, чтобы "Манчестер Сити" и ПСЖ получили лишь штраф, избежав более глубокого расследования, которое могло привести к запрету на участие в Лиге чемпионов", – цитирует Пинту BBC.

Он добавил, что все эти сведения были опубликованы Football Leaks.

"Учитывая его действия на посту генерального секретаря УЕФА и, позднее, президента ФИФА, я могу лишь сказать, по моему скромному мнению, что Джанни Инфантино стал раковой опухолью футбола и не должен иметь места в будущем этой игры", – заявил Пинту.

Инфантино назвали раковой опухолью футбола

Руй Пинту

В ПСЖ ранее отвергали обвинения. В клубе заявляли, что всегда действовали в соответствии с законами и правилами спортивных организаций, а также подчеркивали, что команда была одной из самых проверяемых в истории финансового fair play.

В УЕФА после появления первых публикаций заявляли, что генеральный секретарь имел полномочия помогать в подобных вопросах. В организации отмечали, что такая работа могла включать обсуждения, встречи, оказание содействия и другие контакты с целью помочь следственному органу в его работе.

Сам Инфантино ранее объяснял свои действия должностными обязанностями. Он говорил, что его работа предполагает обсуждение различных вопросов, обмен документами, проектами и идеями, а также подчеркивал, что действовал честно и профессионально в интересах футбола.

Инфантино назвали раковой опухолью футбола

Президент ФИФА Джанни Инфантино

BBC Sport сообщил, что обратился в ФИФА за комментарием после нового заявления Пинту.

При этом давление на Инфантино усилилось и по другим вопросам. В частности, УЕФА обвинил его в "преступном управленческом бесхозяйстве" в связи с программой Fifa Forward Enterprise. Кроме того, Швейцарский футбольный союз объявил об отзыве поддержки президента ФИФА.

В швейцарской организации объяснили решение пересмотром событий последних месяцев. По мнению SFV, ряд произошедших эпизодов вызывает фундаментальные вопросы относительно руководства, управления, прозрачности и процесса принятия решений в ФИФА.

Инфантино был впервые избран президентом ФИФА в 2016 году. В марте 2027 года он намерен баллотироваться на четвертый срок, а его потенциальные соперники должны до 18 ноября найти альтернативного кандидата.

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