IIHF обязали вернуть Россию на ЧМ по хоккею, где сыграет Украина. Федерация заявила протест

Международная федерация хоккея (IHF) выразила разочарование решением Спортивного арбитражного суда в Лозанне (CAS), который обязал организацию допустить сборные России к своим турнирам. В ассоциации отметили, что подобное указание никак не меняет всех проблем, связанных с участием агрессоров в соревнованиях.

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Об этом говорится в заявлении на официальном сайте IIHF. В федерации напомнили, что решение об отстранении российских сборных от чемпионатов мира и других турниров было связано с вопросами безопасности. В то же время в IIHF намерены обсудить шаги по немедленному исполнению решения CAS.

"IIHF не согласна с данной частью вердикта и настаивает на том, что принятые ею ранее меры были необходимы для обеспечения безопасности всех участников, а также для сохранения целостности проводимых соревнований. Несмотря на то что IIHF признает полномочия CAS и будет действовать в соответствии с его решением, это постановление не снимает тех опасений, которые легли в основу позиции федерации. Кроме того, данное решение влечет за собой серьезные практические последствия для соревнований, подготовка к которым уже находится на продвинутой стадии", – подчеркнули в федерации.

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Отмечается, что решение CAS касается сезона 2026/2027 и чемпионат мира по хоккею среди мужчин и женщин во всех возрастных категориях, включая первенство в элитном дивизионе, на котором впервые за 20 сыграет украинская сборная.

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