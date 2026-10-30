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IIHF обязали вернуть Россию на ЧМ по хоккею, где сыграет Украина. Федерация заявила протест

Александр ЧекановАлександр Чеканов
Time to read1 мин
225
IIHF обязали вернуть Россию на ЧМ по хоккею, где сыграет Украина. Федерация заявила протест
Россию хотят вернуть на ЧМ по хоккею

Международная федерация хоккея (IHF) выразила разочарование решением Спортивного арбитражного суда в Лозанне (CAS), который обязал организацию допустить сборные России к своим турнирам. В ассоциации отметили, что подобное указание никак не меняет всех проблем, связанных с участием агрессоров в соревнованиях.

Об этом говорится в заявлении на официальном сайте IIHF. В федерации напомнили, что решение об отстранении российских сборных от чемпионатов мира и других турниров было связано с вопросами безопасности. В то же время в IIHF намерены обсудить шаги по немедленному исполнению решения CAS.

IIHF обязали вернуть Россию на ЧМ по хоккею, где сыграет Украина. Федерация заявила протест

Хоккеисты сборной России

IIHF обязали вернуть Россию на ЧМ по хоккею, где сыграет Украина. Федерация заявила протест

Матч сборных России и Украины на ЧМ-2007

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"IIHF не согласна с данной частью вердикта и настаивает на том, что принятые ею ранее меры были необходимы для обеспечения безопасности всех участников, а также для сохранения целостности проводимых соревнований. Несмотря на то что IIHF признает полномочия CAS и будет действовать в соответствии с его решением, это постановление не снимает тех опасений, которые легли в основу позиции федерации. Кроме того, данное решение влечет за собой серьезные практические последствия для соревнований, подготовка к которым уже находится на продвинутой стадии", – подчеркнули в федерации.

IIHF обязали вернуть Россию на ЧМ по хоккею, где сыграет Украина. Федерация заявила протест

Хоккеисты юниорской сборной Украины по хоккею. Источник: ФХУ

IIHF обязали вернуть Россию на ЧМ по хоккею, где сыграет Украина. Федерация заявила протест

Путин играет в хоккей.

Отмечается, что решение CAS касается сезона 2026/2027 и чемпионат мира по хоккею среди мужчин и женщин во всех возрастных категориях, включая первенство в элитном дивизионе, на котором впервые за 20 сыграет украинская сборная.

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