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"...и я не шучу". Моуриньо сказал, что происходит с футболистом сборной Украины в "Реале"

Максим ИншаковМаксим Иншаков
Time to read1 мин
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"...и я не шучу". Моуриньо сказал, что происходит с футболистом сборной Украины в "Реале"
Португальский специалист дал пресс-конференцию

Главный тренер "Реала" Жозе Моуриньо заявил, что украинский вратарь Андрей Лунин заслуживает игрового времени, хотя пока остается в запасе. Португальский специалист отметил профессионализм голкипера, который ежедневно работает вместе с одним из лучших вратарей мира, сохраняет позитивный настрой и при этом редко получает возможность выйти на поле.

''...и я не шучу''. Моуриньо сказал, что происходит с футболистом сборной Украины в ''Реале''

Андрей Лунин

О ситуации с 27-летним футболистом тренер рассказал на пресс-конференции перед матчем чемпионата Испании против "Севильи". Отвечая на вопрос о составе на предстоящую встречу, Моуриньо затронул проблему выбора игроков, которые заслуживают места в стартовом составе.

"Лунин заслуживает играть, и я не шучу. Парень каждый день работает так, как он работает, вместе с лучшим вратарем мира, сохраняет позитивный настрой, но не играет. Я не могу выпустить на поле их обоих", – цитирует Marca наставника "Реала".

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''...и я не шучу''. Моуриньо сказал, что происходит с футболистом сборной Украины в ''Реале''

Жозе Моуриньо

Моуриньо подчеркнул, что подобные решения относятся к наиболее сложным сторонам работы главного тренера. По его словам, в нынешнем составе мадридского клуба больше футболистов, заслуживающих выхода на поле, чем доступных мест в стартовом составе.

Специалист привел в пример игроков, которые вышли на замену и повлияли на ход предыдущего матча. По его мнению, они заслуживают сыграть и в следующей встрече, однако это не означает, что остальные футболисты не имеют такого права.

"Есть больше одиннадцати игроков, которые заслуживают играть. Таких 15-16", – добавил португалец.

''...и я не шучу''. Моуриньо сказал, что происходит с футболистом сборной Украины в ''Реале''

Лунин на тренировке "Реала"

Отдельно тренер обратил внимание на ситуацию с футболистами, которым приходится ждать своих шансов. Он отметил, что конкуренция существует не только среди вратарей, но и среди полевых игроков, поэтому при формировании состава ему приходится принимать непростые решения.

Напомним, что в прошлом сезоне Андрей провел за "Реал" 14 матчей во всех турнирах. В сезоне-2026/27 он пока не сыграл ни одной минуты в чемпионате Испании

Как сообщал OBOZ.UA, 8 октября появилась информация, что Лунин оказался среди игроков, на которых Жозе Моуриньо не рассчитывает в нынешнем сезоне мадридского "Реала".

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