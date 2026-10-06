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Гутцайт объяснил, почему ничего нельзя сделать с Бубкой

Максим Иншаков
Максим Иншаков
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Гутцайт объяснил, почему ничего нельзя сделать с Бубкой
Бубка возглавлял НОК Украины 17 лет, с 2005 по 2022 год

Бывший президент Национального олимпийского комитета Украины Сергей Бубка сохранил место в исполнительном комитете организации после выборов 6 октября. По словам переизбранного главы НОК Вадима Гутцайта, исключить Бубку из состава руководящего органа невозможно из-за его статуса члена Международного олимпийского комитета.

Бубка возглавлял НОК Украины 17 лет, с 2005 по 2022 год. В октябре 2022 года он подал в отставку на фоне критики его позиции относительно российской агрессии, а позднее журналисты проекта Bihus.info опубликовали расследование о бизнес-связях Сергея Бубки и его брата Василия с россиянами.

Гутцайт объяснил, почему ничего нельзя сделать с Бубкой

Сергей Бубка

Несмотря на уход с поста президента НОК, Бубка продолжил оставаться в структуре организации. На отчетно-выборной Генеральной ассамблее НОК Украины 6 октября его вновь избрали в исполнительный комитет.

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Гутцайт объяснил, что причиной является членство Бубки в МОК. Согласно Олимпийской хартии, член Международного олимпийского комитета автоматически входит в состав исполнительного комитета национального олимпийского комитета.

"Он является членом Международного олимпийского комитета. По уставу и Хартии МОК Сергей Назарович Бубка как член МОК автоматически становится членом исполкома Национального олимпийского комитета", – заявил Гутцайт в комментарии "Суспільне Спорт".

Гутцайт объяснил, почему ничего нельзя сделать с Бубкой

Вадим Гутцайт. Источник: НОК Украины

По его словам, украинский НОК не может самостоятельно исключить Бубку из исполкома. Такое решение будет означать нарушение требований Олимпийской хартии и может повлечь санкции со стороны МОК.

"Хочу объяснить людям, что это Хартия – конституция Международного олимпийского комитета. Если мы исключим его из исполкома по каким-либо причинам, мы нарушим Хартию МОК. За это Национальный олимпийский комитет Украины могут лишить флага и применить другие санкции", – отметил Вадим Маркович.

Сам Гутцайт 6 октября также сохранил должность президента НОК Украины. Он был единственным кандидатом и получил 164 из 166 возможных голосов, еще два делегата воздержались.

Новый срок Гутцайта рассчитан до 2030 года. Вместе с президентом был переизбран исполнительный комитет НОК, в который вошел и Бубка.

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