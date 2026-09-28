Сборная Украины в стартовом матче обыграла на выезде Венгрию – 1:0

Грузия в первой игре Лиги наций уступила Северной Ирландии, пропустив единственный гол на 90+11-й минуте

Украина и Грузия встречались 11 раз: "сине-желтые" выиграли семь матчей и четыре раза сыграли вничью

Сборная Украины по футболу после победы в Будапеште над Венгрией провела 28 сентября второй матч группового турнира нового розыгрыша Лиги наций. Подопечные тренера Андреа Мальдеры играли с национальной командой Грузии, которая в стартовом поединке минимально проиграла Северной Ирландии.

Видео дня

Встречу принимал стадион имени Бориса Пайчадзе. OBOZ.UA вел онлайн-трансляцию матча Грузия – Украина.

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ ГРУЗИЯ – УКРАИНА

Лига наций. Дивизион В

Группа 2. 2-й тур

Тбилиси, стадион имени Бориса Пайчадзе

Главный арбитр: Алияр Агаев (Азербайджан), арбитр VAR: Алеандро ди Паоло (Италия)

Грузия – Украина – 0:0

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90+4. Все. Ничья в Тбилиси.

90+2. ЗАМЕНА. Кочорашвили уступил место на поле Егояну.

90. Удар метров с семи от Грузии. Но рукой подыграл футболист.

89. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Очеретько потерял мяч и нарушил правила.

88. А теперь Трубин забрал выстрел Хвичи.

88. Вообще игра развалилась на отдельные эпизоды.

86. Очеретько пробивал с 20 метров. В руки вратарю.

84. Наши в долгом контроле мяча.

81. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Меквабишвили скосил Сикана.

79. ЗАМЕНА. Цыганков вместо Зубкова.

77. Яремчук не смог отдать на Сикана. Было перспективно.

75. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Бондарь за футболку схватил Цитаишвили.

73. ЗАМЕНА. Чакветадзе и Китеишвили на сегодня закончили. В игре Давиташвили и Меквабишвили.

71. У наших сегодня только четыре касания в штрафной соперника.

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69. Яремчук зачем-то решил ударить с 25 метров. На трибуны.

67. ЗАМЕНА. Квернадзе поменял Микаутадзе.

66. ЗАМЕНА. Хлань ушел, Шапаренко вышел.

65. Очеретько выше ворот с дальней дистанции.

64. Опасно было у наших ворот. Провал в обороне, но повезло, что Хвича под острый угол забежал. Трубин отбил.

62. Опять Зубков в центре поля обрезался. Хвичу на удар вывели. Неточно.

60. Снова успокаивается игра после ряда эмоций.

58. Зубков сегодня только назад играет.

56. Зубков снова привез контратаку на свои ворота. Бондарь на угловой выбил.

Главные истории дня

54. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Гогличидзе завалил Хланя.

53. Михавко в подкате выбил мяч у Микаутадзе.

51. Защитники грузинской сборной катают мяч поперек поля.

49. У Зубкова опять проблемі с контролем мяча.

46. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Сикан влетел руками в лицо сопернику.

ВТОРОЙ ТАЙМ НАЧАЛСЯ! Украинцы ввели мяч в игру.

46. ЗАМЕНА. Яремчук, Сикан и Очеретько появляются. Ушли Пономаренко, Ванат и Пихаленок.

20:00. Возвращаемся в столицу Грузии.

19:54. 8-4 по ударам и 3-1 по попаданиям в створ.

19:50. ПЕРЕРЫВ.

45+2. Свистит рефери.

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45+2. Зубков пробил с 18 метров. Мамардашвили забрал.

45+1. Очень осторожная игра от гостей.

45. Чакветадзе врезал по ногам Зубкову. Нарушение.

44. Два навеса от хозяев ничем не закончились.

41. Трубин отлично сыграл на выходе после подачи Хвичи с углового.

39. Какой сумбур пошел. Очень много ошибок от команд.

37. С 27 метров Китеишвили пробил очень неточно.

36. Откровенно скучный футбол в Тбилиси.

34. Сарапий с дальней дистанции пробил выше ворот.

32. Кочорашвили откровенно завалил Ваната в контратаке. Без карточки.

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31. Зубков забрасывал вперед. На вратаря.

29. Вот это обрезка от Пихаленка! Просто отправил в отрыв Микаутадзе. Тот отдал на Кварацхелию, а Хвича не смог переиграть Трубина.

29. Видно, что многие игроки Украины нервничают.

27. Атака украинцев пока вообще не впечатляет.

25. Ванат поспешил ударить с угла штрафного. Неточно.

24. Чакватадзе прямо по центру пробил. Трубин на месте.

21. Трубин! Тащит удар Чакватадзе в верхний угол с 20 метров.

20. А теперь Сарапий скосил Цитаишвили.

19. Михавко уложил Микаутадзе на газон.

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17. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Ванат подкатился под соперника.

16. Снова Зубков мяч в центре поля потерял. Подстраховали защитники.

14. Хвича со стандарта неточно ударил.

14. Сарапий правила нарушил. Опасный штрафной.

13. Без ударов у нас.

11. Пока что обе команды с опаской играют.

9. Ой-ой-ой. Пихаленок получил удар в голову от Лочошвили.

9. Забирают мяч хозяева поля.

8. Михавко не дал пройти Кварацхелии.

6. Зубков ошибся и правила нарушил.

4. Ух! Пономаренко в касание пробил в дальний угол, но не попал немного.

3. Обрезка от Бондаря закончилась ударом Китеишвили в руки Трубину.

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2. Наши в три центральных защитника играют.

МАТЧ НАЧАЛСЯ! Грузия разыграла с центра поля!

4 МИНУТЫ ДО МАТЧА. Команды вышли на поле. Гимны стран играют.

15 МИНУТ ДО МАТЧА. Все готово к старту игры.

30 МИНУТ ДО МАТЧА. Ого, как буки ставки обвалили. 3,10 на Украину дают. А было 2,55.

45 МИНУТ ДО МАТЧА. Кстати, грузины после поражения от Северной Ирландии уволили главного тренера Вилли Саньоля.

50 МИНУТ ДО МАТЧА. На разминку команды выходят.

75 МИНУТ ДО МАТЧА. Есть стартовый состав украинцев. Сразу 10 замен от тренера. Только Ванат место сохранил.

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6 ЧАСОВ ДО МАТЧА. Наши сыграют в желтом.

9 ЧАСОВ ДО МАТЧА. Андреа Мальдера назвал заявку на игру. Не вошли в нее Миколенко, Крупский, Драмбаев, Варфоломеев, Судаков, Назаренко, Краснопир.

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12 ЧАСОВ ДО МАТЧА. Приветствуем всех любителей футбола. Сегодня украинцы проводят второй матч Лиги наций

ГДЕ СМОТРЕТЬ ГРУЗИЯ – УКРАИНА

Любители спорта смогут следить за событиями матча благодаря видеосервису Megogo. Прямой эфир пройдет на каналах "Megogo Футбол Первый" и "Megogo Спорт", который доступен в цифровом эфире Т2 и кабельных сетях.

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ПРОГНОЗ НА ГРУЗИЯ – УКРАИНА

Букмекеры не смогли определить фаворита противостояния. Ставки на победу обоих соперников принимаются с одинаковым коэффициентом 2,55. А показатели на ничью достигают уровня 3,25.

СУДЬИ НА ГРУЗИЯ – УКРАИНА

Обслуживать встречу доверили бригаде арбитров из Азербайджана, которую возглавляет Алияр Агаев. Помогать ему будут лайнсмены Зейнал Зейналов и Акиф Амирали. Роль четвертого рефери исполнит Рауф Чабаров.

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Также на игре будет задействована система видеопомощи арбитрам, за работой которой будет следить итальянец Алеандро ди Паоло.

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ

Грузия: Мамардашвили – Какабадзе, Двали, Гогличидзе, Лочошвили – Кочорашвили, Меквабішвили, Чакветадзе – Квернадзе, Микаутадзе, Кварацхелия.

Украина: Трубин – Крупский, Забарный, Бондарь, Матвиенко – Цыганков, Очеретько, Бражко, Судаков – Сикан, Ванат.

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ИСТОРИЯ ВСТРЕЧ

Команды 11 раз пересекались друг с другом. В этих матчах украинцы ни разу не проигрывали, добыв семь побед. При этом все три официальные встречи в Грузии завершились с одним и тем же счетом 1:1.

ПОЛОЖЕНИЕ В ГРУППЕ

Украинцы и североирландцы после минимальных выездных побед лидируют в квартете.

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Как сообщал OBOZ.UA, известный украинский комментатор Виктор Вацко вынес жесткий вердикт сборной в Лиге наций, назвав ее самой слабой за 30 лет.

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