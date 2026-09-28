Украина не смогла обыграть Грузию в Лиге наций. Видео

Сборная Украины по футболу сыграла вничью с командой Грузии в гостевом матче второго тура Дивизиона B Лиги наций УЕФА. Встреча в Тбилиси на стадионе имени Бориса Пайчадзе завершилась со счетом 0:0.

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Игра началась в невысоком темпе с большим количеством борьбы. Андреа Мальдера в сравнении с предыдущей встречей с Венгрией сделал 10 замен, выпустив экспериментальный состав.

Украина старалась подолгу контролировать мяч в центре поля, но это происходило без особого продвижения в атаку.

Ближе к середине тайма наши игроки начали грешить фолами. После одного из таких нарушений Грузия разыграла очень опасный штрафной. Лишь фантастическая реакция Трубина спасла Украину от верного гола.

Украинцы пытались за счет комбинаторной игры выходить в пас, но несколько ошибок привело сразу к обострению ситуации у наших ворот.

За 30 минут футболисты сборной Украины не сделали ни одного удара в створ ворот, в то время как наши соперники уже три раза заставляли работать Анатолия Трубина.

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Концовка тайма прошла под полную диктовку хозяев. Они "заперли" "желто-синих" на их половине, не позволяя абсолютно ничего сделать в нападении. Первый удар в створ ворот от сборной Украины зрители увидели на 2-й добавленной минуте первого тайма.

Старт второй половины стал зеркальным повторением первой. Украина не отходила от своего формата, при этом игра по прежнему была полностью закрытой, без какой-либо экстра энергии со стороны обеих команд.

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Грузия абсолютно доминировала на поле, раз за разом накатывая на наши ворота, но реальной угрозы не создавала. На 64-й минуте Украина полностью провально сыграла в обороне, но Анатолий смог отбить ногой удар Кварацхелии.

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Еще ни разу сборная Украины не смогла пробить в сторону ворот из чужой штрафной. К 70-й минуте украинские футболисты всего лишь четыре раза коснулись мяча в штрафной команды Грузии. При этом 4 дальних удара были очень неточные.

В концовке ни одна из сборных не решилась на заключительный штурм, согласившись на ничейный результат.

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Матч третьего тура в Лиге наций подопечные Мальдеры проведут 2 октября в Трнаве (Словакия) против команды Северной Ирландии.

Как сообщал OBOZ.UA, в первом туре Украина добыла историческую победу над Венгрией со счетом 1:0 благодаря голу Даниила Сикана на 42-й минуте. Перед стартом матча венгерские болельщики освистали украинский гимн , а в завершении игры произошла массовая потасовка на фоне эмоциональной реакции хозяев поля.

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