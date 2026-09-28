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Украина не смогла обыграть Грузию в Лиге наций. Видео

Максим Иншаков
Максим Иншаков
Time to read3 мин
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Украина не выиграет группу Лиги наций
Украина не выиграет группу Лиги наций

Сборная Украины по футболу сыграла вничью с командой Грузии в гостевом матче второго тура Дивизиона B Лиги наций УЕФА. Встреча в Тбилиси на стадионе имени Бориса Пайчадзе завершилась со счетом 0:0.

Игра началась в невысоком темпе с большим количеством борьбы. Андреа Мальдера в сравнении с предыдущей встречей с Венгрией сделал 10 замен, выпустив экспериментальный состав.

Украина не смогла обыграть Грузию в Лиге наций. Видео

Стартовий склад збірної України на матч із Грузією

Источник: УАФ

Украина старалась подолгу контролировать мяч в центре поля, но это происходило без особого продвижения в атаку.

Ближе к середине тайма наши игроки начали грешить фолами. После одного из таких нарушений Грузия разыграла очень опасный штрафной. Лишь фантастическая реакция Трубина спасла Украину от верного гола.

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Украина не смогла обыграть Грузию в Лиге наций. Видео

Україна зіграла внічию з Грузією

Украинцы пытались за счет комбинаторной игры выходить в пас, но несколько ошибок привело сразу к обострению ситуации у наших ворот.

За 30 минут футболисты сборной Украины не сделали ни одного удара в створ ворот, в то время как наши соперники уже три раза заставляли работать Анатолия Трубина.

Концовка тайма прошла под полную диктовку хозяев. Они "заперли" "желто-синих" на их половине, не позволяя абсолютно ничего сделать в нападении. Первый удар в створ ворот от сборной Украины зрители увидели на 2-й добавленной минуте первого тайма.

Старт второй половины стал зеркальным повторением первой. Украина не отходила от своего формата, при этом игра по прежнему была полностью закрытой, без какой-либо экстра энергии со стороны обеих команд.

Украина не смогла обыграть Грузию в Лиге наций. Видео

Матвій Пономаренко в атаці

Грузия абсолютно доминировала на поле, раз за разом накатывая на наши ворота, но реальной угрозы не создавала. На 64-й минуте Украина полностью провально сыграла в обороне, но Анатолий смог отбить ногой удар Кварацхелии.

Еще ни разу сборная Украины не смогла пробить в сторону ворот из чужой штрафной. К 70-й минуте украинские футболисты всего лишь четыре раза коснулись мяча в штрафной команды Грузии. При этом 4 дальних удара были очень неточные.

В концовке ни одна из сборных не решилась на заключительный штурм, согласившись на ничейный результат.

Украина не смогла обыграть Грузию в Лиге наций. Видео

Головний тренер збірної України Андреа Мальдера

Матч третьего тура в Лиге наций подопечные Мальдеры проведут 2 октября в Трнаве (Словакия) против команды Северной Ирландии.

Как сообщал OBOZ.UA, в первом туре Украина добыла историческую победу над Венгрией со счетом 1:0 благодаря голу Даниила Сикана на 42-й минуте. Перед стартом матча венгерские болельщики освистали украинский гимн , а в завершении игры произошла массовая потасовка на фоне эмоциональной реакции хозяев поля.

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