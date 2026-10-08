''Говорят так, будто в первом же раунде'': Фьюри ответил критикам Усика за бой с Верховеном

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (35-2-1, 24 КО) поддержал Александра Усика (25-0, 16 КО) на фоне критики украинца за бой с Рико Верховеном (1-1, 1 КО). Цыганский король отметил, что все спорят о каких-то возможных развитиях событий, в то время как наш соотечественник нокаутировал соперника.

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Об этом Фьюри заявил в интервью YouTube-каналу Ring Magazine. По его словам, он не смотрел поединок Усика против звезды кикбоксинга из Нидерландов в прямом эфире, однако все обсуждения, которые происходили после поединка, являются просто несостоятельными.

"Я не смотрел тот бой в прямом эфире, но знаю одно: все тебя боготворят, пока ты на коне, а стоит один раз плохо выступить – и ты уже полное дерьмо. Усик в этом убедился на собственном опыте... Важно не то, как ты начинаешь, а то, как заканчиваешь. Люди говорят так, будто Усика нокаутировали в первом же раунде. Они не вспоминают, что Усик на самом деле остановил того парня, отправил его в нокаут. Они рассуждают о том, что могло бы случиться или что было бы, если бы..." – подчеркнул Фьюри.

Напомним, что Усик нокаутировал Верховена в 11-м раунде, однако у болельщиков и экспертов вызвало споры решение рефери остановить поединок. Сам нидерландец даже подавал протест на результат поединка.

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Отметим, что Фьюрпи готовится к противостоянию с Энтони Джошуа (30-4, 27 КО). Битва за звание "короля Великобритании" намечена на 11 декабря. При этом решение Всемирной боксерской ассоциации по бою вызвало гнев у россиянина Мурата Гассиева.(33-2, 26 КО).

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