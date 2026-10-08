''Говорят так, будто в первом же раунде'': Фьюри ответил критикам Усика за бой с Верховеном

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Горячие темы
Трамп идет ва-банк перед выборами в Конгресс: поможет ли ему Путин и при чем здесь Украина. Интервью с БезсмертнымТрамп идет ва-банк перед выборами в Конгресс: поможет ли ему Путин и при чем здесь Украина. Интервью с Безсмертным"Все, сдулась": Магучих призналась, что украинцы озадачили ее хейтом после Бриллиантовой лиги"Все, сдулась": Магучих призналась, что украинцы озадачили ее хейтом после Бриллиантовой лигиОтключения света в Украине. ИллюстрацияЭкстренный режим начали отменять: какие графики отключения света действуют в Киеве и ряде областейСилы обороны нанесли удар по вражеской стартовой площадке дронов, пунктам управления и ретранслятору Mesh-сети – ГенштабСилы обороны нанесли удар по вражеской стартовой площадке дронов, пунктам управления и ретранслятору Mesh-сети – ГенштабИллюстрация - женщина держит банковскую карточкуВ Украине вводят ограничения на переводы с карты даже родственникам: сколько денег можно отправитьВ Кремле ответили, поздравлял ли Трамп Путина с днём рожденияВ Кремле ответили, поздравлял ли Трамп Путина с днём рождения"Убери свои руки!" Друг Украины Майкл Дуглас накинулся на звезду "Красавицы" из-за своего 13-летнего сына и рассказал, как просил прощения"Убери свои руки!" Друг Украины Майкл Дуглас накинулся на звезду "Красавицы" из-за своего 13-летнего сына и рассказал, как просил прощенияВ Киеве вблизи многоэтажек обнаружили три недетонированных баллистических ракеты РФ. Подробности, видео и фотоВ Киеве вблизи многоэтажек обнаружили три недетонированных баллистических ракеты РФ. Подробности, видео и фотоРоссия в результате удара по Прилукам убила семью с двумя детьми. ФотоРоссия в результате удара по Прилукам убила семью с двумя детьми. ФотоПутин приказал Суровикину разрушить мосты Киева — The TelegraphПутин приказал Суровикину разрушить мосты Киева — The Telegraph

"Говорят так, будто в первом же раунде": Фьюри ответил критикам Усика за бой с Верховеном

Александр Чеканов
Александр Чеканов
Time to read2 мин
icon 315
"Говорят так, будто в первом же раунде": Фьюри ответил критикам Усика за бой с Верховеном
Тайсон Фьюри оценил Усика в бою с Верховеном

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (35-2-1, 24 КО) поддержал Александра Усика (25-0, 16 КО) на фоне критики украинца за бой с Рико Верховеном (1-1, 1 КО). Цыганский король отметил, что все спорят о каких-то возможных развитиях событий, в то время как наш соотечественник нокаутировал соперника.

Об этом Фьюри заявил в интервью YouTube-каналу Ring Magazine. По его словам, он не смотрел поединок Усика против звезды кикбоксинга из Нидерландов в прямом эфире, однако все обсуждения, которые происходили после поединка, являются просто несостоятельными.

''Говорят так, будто в первом же раунде'': Фьюри ответил критикам Усика за бой с Верховеном

Усик победил нокаутом

"Я не смотрел тот бой в прямом эфире, но знаю одно: все тебя боготворят, пока ты на коне, а стоит один раз плохо выступить – и ты уже полное дерьмо. Усик в этом убедился на собственном опыте... Важно не то, как ты начинаешь, а то, как заканчиваешь. Люди говорят так, будто Усика нокаутировали в первом же раунде. Они не вспоминают, что Усик на самом деле остановил того парня, отправил его в нокаут. Они рассуждают о том, что могло бы случиться или что было бы, если бы..." – подчеркнул Фьюри.

Читайте также
Александр ЧекановАлександр Чеканов
icon 53,3 т.
Фьюри – Джошуа: искусственный интеллект назвал победителя супербоя
icon 53,3 т.
Фьюри – Джошуа: искусственный интеллект назвал победителя супербоя
Александр ЧекановАлександр Чеканов
icon 9,4 т.
"Наконец-то мозги заработали": в России едко оценили решение "новой любовницы Путина" из-за отстранения от фигурного катания
icon 9,4 т.
"Наконец-то мозги заработали": в России едко оценили решение "новой любовницы Путина" из-за отстранения от фигурного катания
Александр ЧекановАлександр Чеканов
icon 4,3 т.
Джошуа – Фьюри: дата и время начала, прогноз, где смотреть и на каком канале трансляция боя
icon 4,3 т.
Джошуа – Фьюри: дата и время начала, прогноз, где смотреть и на каком канале трансляция боя
''Говорят так, будто в первом же раунде'': Фьюри ответил критикам Усика за бой с Верховеном

Тайсон Фьюри. Источник: скриншот видео YouTube-канала Ring Magazine

''Говорят так, будто в первом же раунде'': Фьюри ответил критикам Усика за бой с Верховеном

Статистика боя Усик – Верховен. Источник: Compubox

Напомним, что Усик нокаутировал Верховена в 11-м раунде, однако у болельщиков и экспертов вызвало споры решение рефери остановить поединок. Сам нидерландец даже подавал протест на результат поединка.

''Говорят так, будто в первом же раунде'': Фьюри ответил критикам Усика за бой с Верховеном

Рико Верховен

Отметим, что Фьюрпи готовится к противостоянию с Энтони Джошуа (30-4, 27 КО). Битва за звание "короля Великобритании" намечена на 11 декабря. При этом решение Всемирной боксерской ассоциации по бою вызвало гнев у россиянина Мурата Гассиева.(33-2, 26 КО).

Похожие темы
Усик – ВерховенТайсон ФьюриТайсон ФьюриАлександр УсикАлександр Усик
facebook0

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber.
Не ведитесь на фейки!

ПодписатьсяПодписаться