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"Остро переживает обстрелы". Знаменитый украинский гимнаст-чемпион отказался находиться в Украине и уехал тренироваться в Германию

Максим ИншаковМаксим Иншаков
Time to read2 мин
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"Остро переживает обстрелы". Знаменитый украинский гимнаст-чемпион отказался находиться в Украине и уехал тренироваться в Германию
Тренер спортсмена раскрыл подробности

Украинский гимнаст Назар Чепурный готовится к чемпионату мира 2026 года в Германии. По словам его тренера Геннадия Сартинского, на решение спортсмена повлияли последствия российских обстрелов и изменения в атмосфере внутри национальной команды.

''Остро переживает обстрелы''. Знаменитый украинский гимнаст-чемпион отказался находиться в Украине и уехал тренироваться в Германию

Назар Чепурный

После чемпионата Европы, на котором Чепурный выиграл "золото" в опорном прыжке, гимнаст вместе с Сартинским разработал план дальнейшей подготовки. Однако спортсмен решил остаться за границей, поскольку считает, что нынешняя обстановка в украинской команде не соответствует его требованиям к тренировочному процессу.

"Когда он посмотрел на обстановку в зале, понял, что отношение и работа уже не те, а ребята тренируются не так, как раньше. Он сказал, что не может здесь тренироваться, потому что сам станет таким же. Поэтому ему лучше за границей", – рассказал Сартинский в комментарии "Суспільне Спорт".

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''Остро переживает обстрелы''. Знаменитый украинский гимнаст-чемпион отказался находиться в Украине и уехал тренироваться в Германию

Сартинский и Чепурной (справа). Источник: tribuna.com

При этом тренер отметил, что на Чепурного серьезно влияют не только изменения внутри команды, но и война. По словам Сартинского, гимнаст остро реагирует на обстрелы и тяжело переживает происходящее. Спортсмен также не смог назвать нынешнего главного тренера сборной авторитетом для себя, хотя продолжает проявлять к нему уважение.

"Там есть и свои нюансы: война, обстрелы. Он все это очень остро чувствует и переживает, для него это непросто. Назвать главного тренера авторитетом для себя он не смог. Он просто ведет себя как интеллигентный человек, здоровается, выражает уважение, но не более. Чтобы тренироваться, ребятам нужны идея и понимание, ради чего они это делают", – заявил специалист.

''Остро переживает обстрелы''. Знаменитый украинский гимнаст-чемпион отказался находиться в Украине и уехал тренироваться в Германию

Геннадий Сартинский. Источник: tribuna.com

Ранее Чепурный также объяснял причины отъезда в Германию и уточнял, что его претензии не касались качества спортивной инфраструктуры. Гимнаст признал, что некорректно выразился, когда заявил о ненадлежащих условиях для подготовки в Украине.

"К оборудованию, к залу Олимпийской базы вообще нет вопросов. Зал хороший, все мои результаты пришли из него", – говорил спортсмен в интервью Babel.

''Остро переживает обстрелы''. Знаменитый украинский гимнаст-чемпион отказался находиться в Украине и уехал тренироваться в Германию

Назар Чепурный. Источник: instagram.com/chepur_gym/

Сартинский сообщил, что Чепурный по-прежнему получает зарплату в Украине. При этом тренер не располагает подтвержденной информацией о том, кто оплачивает пребывание гимнаста в Германии. По его словам, за границей спортсмена хорошо принимают, у него есть друзья и люди, которые ценят его отношение к работе.

''Остро переживает обстрелы''. Знаменитый украинский гимнаст-чемпион отказался находиться в Украине и уехал тренироваться в Германию

Назар Чепурный. Источник: instagram.com/chepur_gym/

Чепурный подходит к мировому первенству после успешных выступлений на международных соревнованиях. На чемпионате Европы 2026 года он впервые в карьере выиграл личное "золото" и стал единственным украинским гимнастом, завоевавшим медаль на взрослом уровне.

''Остро переживает обстрелы''. Знаменитый украинский гимнаст-чемпион отказался находиться в Украине и уехал тренироваться в Германию

Назар Чепурный взял золото Евро-2026. Источник: instagram.com/chepur_gym/

Последним крупным стартом спортсмена перед чемпионатом мира стал заключительный этап Кубка мирового вызова в Париже. Чепурный завоевал две награды: "золото" в опорном прыжке и "серебро" на параллельных брусьях.

''Остро переживает обстрелы''. Знаменитый украинский гимнаст-чемпион отказался находиться в Украине и уехал тренироваться в Германию

Назар Чепурный. Источник: instagram.com/chepur_gym/

Чемпионат мира по спортивной гимнастике пройдет с 17 по 25 октября в Роттердаме, Нидерланды. Программа турнира включает квалификацию, командные финалы, соревнования в многоборье и финалы в отдельных дисциплинах.

Как сообщал OBOZ.UA, российская сборная по спортивной гимнастике может не попасть на ЧМ в Роттердаме, несмотря на прохождение отбора и включение атлетов в официальные заявки международной федерации. За несколько дней до начала соревнований команда не получила визы, а сроки оформления документов по состоянию на 9 октября оставались неизвестными.

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