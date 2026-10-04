Главный тренер сборной Украины по биатлону отказалась ехать с основной командой на сборы в Германию

Женская сборная Украины по биатлону начала очередной этап подготовки к олимпийскому сезону в немецком Оберхофе без своего старшего тренера Оксаны Хвостенко. Наставница осталась в Украине и работает с группой спортсменок, которые не смогли отправиться на зарубежный сбор из-за финансовых ограничений.

Видео дня

Как сообщает Biathlonnews, вместе с основной командой в Германию не поехала старший тренер женской сборной Украины Оксана Хвостенко. По информации источника, специалист проводит тренировочный сбор в Сянках Львовской области, где занимается с Полиной Пуцко, Викторией Хвостенко и Алиной Хмиль.

В публикации Biathlonnews решение о разделении команды прокомментировали так: "Это очень странное и даже абсурдное решение, которое сложно понять и адекватно объяснить".

Ситуация связана с финансовыми трудностями, с которыми столкнулась Федерация биатлона Украины. Сбор в Оберхофе стартовал 4 октября. Международный союз биатлонистов (IBU) согласился профинансировать поездку украинской команды, однако организация выделила квоту только на 15 человек.

РЕКЛАМА

В рамках этой программы были полностью оплачены проживание и участие части спортсменок, тренеров и медицинского персонала. Из-за ограниченного количества мест часть биатлонисток осталась в Украине.

Чтобы спортсменки не готовились самостоятельно, Оксана Хвостенко осталась работать с ними на отечественной базе. Под ее руководством в Сянках тренируются Полина Пуцко, Виктория Хвостенко и Алина Хмиль.

Главные истории дня

В то же время основная женская команда продолжает подготовку в Оберхофе. Работу группы в Германии координируют финский специалист Вилле Маунуксела, который вошел в тренерский штаб сборной летом этого года, а также тренер Дмитрий Ивасенко.

Таким образом, подготовка женской сборной Украины к предстоящим международным стартам проходит сразу на двух тренировочных базах: в Германии и Украине. Основная команда работает в Оберхофе, тогда как часть молодых спортсменок занимается в Сянках под непосредственным руководством Хвостенко.