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Голкипера "Челси" срочно унесли на носилках с матча и госпитализировали. Видео

Максим ИншаковМаксим Иншаков
Time to read2 мин
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Голкипера "Челси" срочно унесли на носилках с матча и госпитализировали. Видео
Поединок прервали на несколько минут

Голкипер "Челси" Эмилиано Мартинес получил серьезную травму головы в столкновении с защитником "Эвертона" Джаррадом Брантуэйтом в матче английской Премьер-лиги. 34-летнего аргентинского вратаря унесли с поля на носилках, после чего доставили в больницу Ливерпуля для обследования, пишет The Sun.

Голкипера ''Челси'' срочно унесли на носилках с матча и госпитализировали. Видео

Эмилиано Мартинес получил серьезную травму головы

Инцидент произошел на 67-й минуте встречи на стадионе "Хилл Дикинсон". Во время подачи со штрафного в штрафную площадь "Челси" Мартинес вышел на перехват мяча и попытался выбить его кулаком, а Брантуэйт в это время пошел на удар головой.

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Брантуэйт вскоре смог сесть на газон. У защитника были рассечения на носу и нижней губе, однако он продолжил игру. Мартинес оставался лежать и медицинский персонал, после 6 минут неотложных мер на поле, принял решение вынести его на носилках.

Голкипера ''Челси'' срочно унесли на носилках с матча и госпитализировали. Видео

Мартинеса вынесли с поля

Во время эвакуации он двигал руками, однако испытывал сильный дискомфорт.

Вскоре стало известно, что аргентинца доставили в больницу Ливерпуля для проведения обследований. Главный тренер "Челси" Хаби Алонсо после матча сообщил, что футболист находился в сознании, когда покидал стадион.

"Насколько мне известно, он покинул стадион в сознании. Сейчас он находится в больнице, где ему проводят обследования в качестве меры предосторожности. Посмотрим, что будет дальше. Это все, что мне пока известно",  – сказал Алонсо.

Голкипера ''Челси'' срочно унесли на носилках с матча и госпитализировали. Видео

Мартинес был в сознании

Вместо Мартинеса на поле должен был выйти молодой голкипер Майк Пендерс, который начал готовиться к замене во время оказания помощи основному вратарю.

Несмотря на потерю голкипера, "Челси" довел встречу до победы. Лондонцы обыграли "Эвертон" со счетом 2:0, а Педру Нету забил второй мяч на 91-й минуте. Для вингера этот гол стал вторым в матче.

После финального свистка Нету посвятил победу Мартинесу и пожелал ему скорейшего восстановления.

"Жаль, что это произошло с Эми. Мы желаем ему всего наилучшего. Эта победа для него. Мы очень рады. Мы хотели сыграть на ноль. Эми этого заслужил, как и Майк", – заявил футболист в интервью TNT Sports.

Голкипера ''Челси'' срочно унесли на носилках с матча и госпитализировали. Видео

Эмилиано Мартинес

"Челси" впервые за девять месяцев завершил матч Премьер-лиги без пропущенных мячей. После победы над "Эвертоном" лондонский клуб поднялся на четвертое место в турнирной таблице, набрав 13 очков.

О сроках восстановления Мартинеса и характере его травмы на момент публикации информации не сообщалось.

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