''Позорное днище''. Поступок знаменитой фигуристки, с которой нарушил закон Путин, спровоцировал скандал. Видео

Олимпийская чемпионка Пхенчхана-2018 по фигурному катанию Алина Загитова появилась на публике в откровенном наряде, вызвав громкий скандал в интернете. Российские болельщики назвали ее выход позором и раскритиковали выбор одежды, вспомнив о статусе спортсменки и ее деятельности в фигурном катании.

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Загитова посетила ужин по случаю запуска журнала Fashion Paper. Мероприятие состоялось в московском Доме Союзов.

Для выхода в свет 24-летняя фигуристка выбрала облегающую юбку, укороченный жакет и микро-топ в виде узкой полоски ткани. Именно эта деталь наряда стала главной темой обсуждения среди пользователей.

В комментариях под публикацией появились сотни критических отзывов. Некоторые пользователи сравнивали нынешний образ Загитовой с ее прежними публичными появлениями и выражали недовольство тем, как изменилась ее манера одеваться.

"Позорное днище. Дальше только порно", "Это ... какой-то позор!" и "Ужас, как будто в ожидании клиента"", "Отврат полный", – написали комментаторы.

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Другие пользователи обратили внимание на контраст между откровенным нарядом фигуристки и ее статусом в спортивной среде. В частности, в комментариях упоминали ее работу с юными фигуристами и деятельность собственной школы.

"Теперь понятно, как должен выглядеть тренер юных фигуристов", – написал один из пользователей.

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Отметим, что Загитова в 15-летнем возрасте принимала участие в митинге в поддержку диктатора Владимира Путина, который баллотировался на очередной президентский срок. Использование несовершеннолетних в политической пропаганде запрещено законами РФ.