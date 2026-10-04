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Футболисты сборной Украины не вышли на тренировку накануне матча с Венгрией. Видео

Максим Иншаков
Максим Иншаков
Time to read2 мин
icon 15,6 т.
Футболисты сборной Украины не вышли на тренировку накануне матча с Венгрией. Видео
Три игрока не принимали участие в групповом занятии

Сразу трое футболистов сборной Украины не приняли участия в утреннем занятии под руководством Андреа Мальдеры за день до поединка Лиги наций против Венгрии, который состоится 5 октября в словацкой Трнаве. Как сообщает Zorya Londonsk, в общей группе отсутствовали полузащитник Николай Шапаренко, защитник Богдан Михайличенко и вингер Александр Зубков.

Футболисты отказались выходить на поле  работали вместе с основной группой из-за проблем со здоровьем и восстановления после нагрузок. В тренировке были задействованы 22 полевых игрока и три вратаря: Анатолий Трубин, Дмитрий Ризнык и Георгий Ермаков.

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Отдельную программу получили девять футболистов, которые двумя днями ранее вышли в стартовом составе на матч против Северной Ирландии. После встречи, завершившейся поражением украинской команды со счетом 0:3, тренерский штаб предоставил им восстановительный режим.

Известно, что Михайличенко испытывал проблемы со здоровьем еще перед предыдущим матчем, тогда как Шапаренко и Зубков пропустили тренировку 4 октября и не работали в общей группе.

Зубков, на 63-й минуте вышедший на замену в игре с Северной Ирландии, на 79-й минуте травмировал спину.

Футболисты сборной Украины не вышли на тренировку накануне матча с Венгрией. Видео

Зубков травмировал спину в матче с Северной Ирландии. Источник: Кадр из видео

Несмотря на это, 30-летнему игроку пришлось доиграть до конца, так как к этому моменту лимит замен был исчерпан.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне расположение национальной сборной покинул Георгий Судаков. Полузащитник получил повреждение в игре с североирландцами и отправился в клуб для прохождения лечения.

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