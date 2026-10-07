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Футболистов сборной освободили от армии после победы на международном турнире в Азии. Они публично обрадовались и поплатились за это

Максим Иншаков
Максим Иншаков
Time to read2 мин
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Футболистов сборной освободили от армии после победы на международном турнире в Азии. Они публично обрадовались и поплатились за это
После победы такую льготу получили 20 из 23 игроков национальной команды

Победа сборной Южной Кореи на Азиатских играх избавила большинство игроков от обязательной службы в армии. После финала несколько футболистов открыто заявили, что именно это считают одним из главных итогов турнира, и вызвали недовольство болельщиков, пишет The Atletic.

Сборная Южной Кореи выиграла футбольный турнир Азиатских игр, обыграв в финале Японию со счетом 1:0. Для многих игроков этот успех оказался важен не только из-за завоеванного титула.

По законам страны мужчины должны пройти военную службу до 28 лет. Исключение делают для обладателей "золота" Азиатских игр и призеров Олимпиады. После победы такую льготу получили 20 из 23 футболистов корейской команды.

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Футболистов сборной освободили от армии после победы на международном турнире в Азии. Они публично обрадовались и поплатились за это

Південна Корея перемогла Японію

Одним из тех, кто оказался в центре внимания, стал Ян Мин Хек, права на которого принадлежат "Тоттенхэму". После матча он заявил, что освобождение от армии стало для него более значимой наградой, чем сама золотая медаль. Похожие слова прозвучали и от капитана команды Ли Ги Хека.

Футболистов сборной освободили от армии после победы на международном турнире в Азии. Они публично обрадовались и поплатились за это

Ян Мин Хек,

Еще один игрок, 19-летний защитник Пак Сын Су, опубликовал в соцсетях фотографию, на которой показал символическое подтверждение полученной льготы.

Футболистов сборной освободили от армии после победы на международном турнире в Азии. Они публично обрадовались и поплатились за это

Пак Сын Су. Источник: Instagram@parks_s47

Такие заявления вызвали резкую реакцию в Южной Корее. Пользователи соцсетей раскритиковали футболистов, а в стране вновь начали обсуждать систему освобождения спортсменов от военной службы.

После скандала Ян Мин Хек, Ли Ги Хек и Пак Сын Су принесли извинения. Ян заявил, что команда не воспринимала победу как гарантированный результат, а освобождение от армии было лишь одной из причин, которая мотивировала игроков добиться успеха на турнире.

Футболистов сборной освободили от армии после победы на международном турнире в Азии. Они публично обрадовались и поплатились за это

футболисты Южной Кореи

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сборная Южной Кореи по футболу
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