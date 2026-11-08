Футболистка в США забила ''самый нелепый гол в истории''. Видео собрало 3 млн просмотров за сутки

В женском студенческом футболе США был забит гол, который уже успели окрестить в соцсетях "самым нелепым в истории". Нападающая "Луисвилла" Маккейли Болл отправила мяч в ворота "Северной Каролины Тар Хилс" после того, как вратарь выбила его прямо ей в голову. При этом сама футболистка получила травму и не смогла продолжить встречу.

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Курьезный эпизод случился 5 ноября в игре чемпионата конференции ACC между университетскими командами.

На 73-й минуте встречи "Северная Каролина" вела со счетом 2:1. Голкипер команды Пейтон Трейер попыталась вынести мяч подальше от своих ворот, однако попала им в голову находившейся рядом Болл, которая прессинговала соперниц.

После столкновения мяч резко изменил направление, перелетел через вратаря и оказался в сетке.

Самой Болл было не до празднования гола. После попадания мяча в голову нападающая упала на газон, а медицинскому персоналу пришлось помогать ей покинуть поле. Уже на следующей минуте после забитого мяча футболистку заменили.

Несмотря на необычный эпизод, "Луисвиллу" не удалось избежать поражения. На 79-й минуте Хоуп Мансон забила третий мяч "Северной Каролины" и оформила хет-трик. Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу ее команды.