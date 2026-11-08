Футболистка в США забила ''самый нелепый гол в истории''. Видео собрало 3 млн просмотров за сутки

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Добавить в предпочитаемые источники
Добавить в предпочитаемые источники
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Добавить в предпочитаемые источники
Горячие темы
Еще до начала любых переговоров: Bloomberg узнал об ультиматуме ЕС России по поводу войны в УкраинеЕще до начала любых переговоров: Bloomberg узнал об ультиматуме ЕС России по поводу войны в УкраинеУченые провели техническое обследование: в Киеве частично восстанавливают движение по Северному мостуУченые провели техническое обследование: в Киеве частично восстанавливают движение по Северному мостуУникальная украинская чемпионка отказалась выступать за Украину, сменила гражданство, и завоевала для новой родины три медали чемпионата мира по тяжелой атлетике. ВидеоУникальная украинская чемпионка отказалась выступать за Украину, сменила гражданство, и завоевала для новой родины три медали чемпионата мира по тяжелой атлетике. ВидеоТрамп все перепутал? Сенсация с назначением Дейны Уайта спикером Белого дома получила неожиданный поворотТрамп все перепутал? Сенсация с назначением Дейны Уайта спикером Белого дома получила неожиданный поворотМужчина просматривает бумаги за столом в поврежденном офисе с разбитым окномСотни ФОПов больше не спасут крупный бизнес от налогов: что государство готовит предпринимателямЭтот знак зодиака переживет болезненное разочарование в ноябреЭтот знак зодиака переживет болезненное разочарование в ноябреПесков назвал "тупиковой ситуацией" произошедшее со сборной России по хоккеюПесков назвал "тупиковой ситуацией" произошедшее со сборной России по хоккеюБлэкаут после ударов РФ по Днепру: что со светом и водой в городеБлэкаут после ударов РФ по Днепру: что со светом и водой в городе"У вас еще будет доченька": Ирина Федишин рассказала страшную правду о потере ребенка и о том, что ей пишут люди"У вас еще будет доченька": Ирина Федишин рассказала страшную правду о потере ребенка и о том, что ей пишут людиПутин проигрывает на фронте и стремится полностью уничтожить экономику Украины – CNNПутин проигрывает на фронте и стремится полностью уничтожить экономику Украины – CNN
Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Нажмите “Подписаться” в следующем окне

Перейти
Google Subscribe

Футболистка в США забила "самый нелепый гол в истории". Видео собрало 3 млн просмотров за сутки

Максим ИншаковМаксим Иншаков
Time to read1 мин
3,0 т.
Футболистка в США забила "самый нелепый гол в истории". Видео собрало 3 млн просмотров за сутки
Поединок завершился со счетом 3:2

В женском студенческом футболе США был забит гол, который уже успели окрестить в соцсетях "самым нелепым в истории". Нападающая "Луисвилла" Маккейли Болл отправила мяч в ворота "Северной Каролины Тар Хилс" после того, как вратарь выбила его прямо ей в голову. При этом сама футболистка получила травму и не смогла продолжить встречу. 

Курьезный эпизод случился 5 ноября в игре чемпионата конференции ACC между университетскими командами.

На 73-й минуте встречи "Северная Каролина" вела со счетом 2:1. Голкипер команды Пейтон Трейер попыталась вынести мяч подальше от своих ворот, однако попала им в голову находившейся рядом Болл, которая прессинговала соперниц.

Футболистка в США забила ''самый нелепый гол в истории''. Видео собрало 3 млн просмотров за сутки

Голкипер команды Пейтон Трейер. Источник: Кадр из видео

Читайте также
Максим ИншаковМаксим Иншаков
9,7 т.
Супертяжа-чемпиона из Москвы избили турецкие болельщики прямо в ринге за гнусную выходку после боя в Стамбуле. Видео
9,7 т.
Супертяжа-чемпиона из Москвы избили турецкие болельщики прямо в ринге за гнусную выходку после боя в Стамбуле. Видео
Александр ЧекановАлександр Чеканов
8,1 т.
Где смотреть Свитолину против россиянки на WTA Finals. Расписание трансляций матча Итогового турнира-2026
8,1 т.
Где смотреть Свитолину против россиянки на WTA Finals. Расписание трансляций матча Итогового турнира-2026
Максим ИншаковМаксим Иншаков
9,2 т.
Россия официально заменила Норвегию на чемпионате мира по хоккею U-20
9,2 т.
Россия официально заменила Норвегию на чемпионате мира по хоккею U-20

После столкновения мяч резко изменил направление, перелетел через вратаря и оказался в сетке. 

Самой Болл было не до празднования гола. После попадания мяча в голову нападающая упала на газон, а медицинскому персоналу пришлось помогать ей покинуть поле. Уже на следующей минуте после забитого мяча футболистку заменили.

Футболистка в США забила ''самый нелепый гол в истории''. Видео собрало 3 млн просмотров за сутки

Болл была отправлена в нокаут. Источник: Кадр из видео

Несмотря на необычный эпизод, "Луисвиллу" не удалось избежать поражения. На 79-й минуте Хоуп Мансон забила третий мяч "Северной Каролины" и оформила хет-трик. Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу ее команды.  

Похожие темы
США
facebook0

Читайте нас в Telegram и Viber или скачайте приложение

Добавить в предпочитаемые источники

OBOZ.UA работает согласно Редакционной политике. Не ведитесь на фейки!