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Футболистка "Барселоны" сорвала с себя форму, празднуя забитый гол. Видео собрало 3 млн просмотров за сутки

Максим ИншаковМаксим Иншаков
Time to read1 мин
2,4 т.
Футболистка "Барселоны" сорвала с себя форму, празднуя забитый гол. Видео собрало 3 млн просмотров за сутки
Девушка показала, что у нее под футболкой

Фрагмент празднования футболистки "Барселоны" Алексии Путельяс после гола в ворота "Лиона" завирусилось в соцсетях. Ролик с финала женской Лиги чемпионов, который состоялся весной 2024-го, 1 ноября 2026-го получил новую популярность и менее чем за сутки набрал около 3 млн просмотров.

Футболистка ''Барселоны'' сорвала с себя форму, празднуя забитый гол. Видео собрало 3 млн просмотров за сутки

Видео собрало под 3 млн просмотров. Источник: x.com/abilasports

Эпизод случился в решающем матче турнира между "Барселоной" и французским "Лионом", прошедшего 25 мая 2024 года в Бильбао. Каталонская команда к тому моменту уже вела в счете после гола Айтаны Бонмати, забитого на 63-й минуте.

Футболистка ''Барселоны'' сорвала с себя форму, празднуя забитый гол. Видео собрало 3 млн просмотров за сутки

Алексия Путельяс

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В концовке встречи "Барселона" провела еще одну результативную атаку. Алексия Путельяс, появившаяся на поле незадолго до финального свистка, получила мяч в штрафной площади и отправила его в ворота соперниц.

Футболистка ''Барселоны'' сорвала с себя форму, празднуя забитый гол. Видео собрало 3 млн просмотров за сутки

Путельяс забила второй гол. Источник: Кадр из видео

Сразу после взятия ворот Путельяс сняла игровую футболку и побежала праздновать к трибунам, оставшись в спортивном топе. За этот поступок арбитр показала испанке желтую карточку.

Победа над "Лионом" принесла "Барселоне" третий в истории клуба титул женской Лиги чемпионов. В финале каталонки обыграли соперниц, которым ранее уступали в решающих матчах турнира в 2019 и 2022 годах.

Алексия Путельяс родилась 4 февраля 1994 года в испанском городе Мольет-дель-Вальес. Она выступает на позиции полузащитницы и с 2012 по 2026 год защищала цвета "Барселоны", проведя за каталонский клуб 508 матчей и забив 232 гола.

Футболистка ''Барселоны'' сорвала с себя форму, празднуя забитый гол. Видео собрало 3 млн просмотров за сутки

Алексия Путельяс. Источник: Кадр из видео

В составе команды испанка четыре раза выигрывала женскую Лигу чемпионов и десять раз становилась чемпионкой страны. Также Путельяс дважды подряд, в 2021 и 2022 годах, получала "Золотой мяч".

Футболистка ''Барселоны'' сорвала с себя форму, празднуя забитый гол. Видео собрало 3 млн просмотров за сутки

Путельяс с золотым мячом

В 2023 году она стала чемпионкой мира в составе сборной Испании. Летом 2026 года футболистка перешла в английский клуб London City Lionesses.

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Лига чемпионовФК Барселона
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