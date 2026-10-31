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Футболиста сборной Украины загнобили в новом клубе в Италии

Максим ИншаковМаксим Иншаков
Time to read2 мин
1,7 т.
Футболиста сборной Украины загнобили в новом клубе в Италии
Итальянский тренер отказался выпускать футболиста на поле

Нападающий сборной Украины Артем Довбик оказался в сложной ситуации после перехода в "Болонью" на правах аренды из "Ромы". Несмотря на восстановление после травмы и появление возможности получить игровое время, 29-летний футболист практически не участвует в матчах команды, а главный тренер Раффаэле Палладино публично требует от него более усердной работы на тренировках.

Футболиста сборной Украины загнобили в новом клубе в Италии

Артем Довбик. Источник: ФК "Болонья"

В выездном матче 9-го тура Серии А против "Милана" украинец вновь остался в запасе. В этом сезоне Довбик еще ни разу не попадал в стартовый состав "Болоньи": четыре раза выходил на замену и забил один гол, дважды отсутствовал в заявке из-за травм, а еще в трех встречах провел все время на скамейке запасных.

Особенно показательным стало противостояние с "Кальяри". Довбик не получил ни одной минуты игрового времени, хотя был единственным номинальным центральным нападающим в распоряжении Палладино. Более того, из-за повреждений конкурентов тренерский штаб использовал футболистов других амплуа, но так и не выпустил украинца.

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Футболиста сборной Украины загнобили в новом клубе в Италии

Артем Довбик

После встречи наставник "Болоньи" отдельно высказался о положении форварда и объяснил, почему тот не появляется на поле.

"Довбик должен выкладываться на полную, оказывать давление и больше отдавать тренировочному процессу. Одгор сыграл, потому что демонстрировал отличную динамику и заслужил это. Артему нужно усерднее работать на тренировках, и тогда он тоже получит свой шанс. Он должен давать мне больше", – заявил Палладино, дав понять, что не удовлетворен работой украинца.

Футболиста сборной Украины загнобили в новом клубе в Италии

Раффаэле Палладино

При этом отсутствие игрового времени нельзя объяснить исключительно конкуренцией за место в составе.

У "Болоньи" возникли кадровые проблемы в линии атаки. Роберто Пикколи получил травму, а затем повреждение случилось и у Джея Энема. Вместо того, чтобы использовать Довбика, Палладино предпочел использовать на позиции нападающего Йенса Одгора, а после его замены задействовал Микеля Омондараина.

Футболиста сборной Украины загнобили в новом клубе в Италии

Артем Довбик (справа)

Перед матчем 10-го тура Серии А против "Монцы" итальянский специалист сообщил об изменениях в состоянии украинца. Якобы Довбик прибавил в тренировочной работе.

"На этой неделе Артем добавил в работе. Мы поговорили, и он пытался воплотить в жизнь те требования, которые я ему поставил. Он еще не готов выдержать все 90 минут, но будет в нашем распоряжении", – рассказал Палладино.

Футболиста сборной Украины загнобили в новом клубе в Италии

Раффаэле Палладино

28 октября появилась новость, Довбик разочаровал нового наставника "россоблю" и близок к тому, чтобы досрочно вернуться из аренды в "Рому", которой принадлежит.

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