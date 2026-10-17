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Футболиста сборной Украины выгнали с поля в английской Премьер-лиги. Видео

Максим ИншаковМаксим Иншаков
Time to read2 мин
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Футболиста сборной Украины выгнали с поля в английской Премьер-лиги. Видео
Игрок получил прямую красную карточку

Футболист сборной Украины Егор Ярмолюк досрочно завершил матч 7-го тура английской Премьер-лиги против "Ливерпуля". Украинский хавбек "Брентфорда" получил прямую красную карточку за удар головой в лицо защитнику соперника Жереми Жаке.

Футболиста сборной Украины выгнали с поля в английской Премьер-лиги. Видео

Ярмолюк (справа) был удален за удар Жаке (в черном. Источник: Кадр из видео

Инцидент произошел в компенсированное время первого тайма, на 45+8-й минуте. Во время подачи углового в штрафной площади "Брентфорда" между игроками возник конфликт, в ходе которого 22-летний Ярмолюк ударил Жаке головой в лицо. Защитник "Ливерпуля" как подкошенный упал на газон.

Футболиста сборной Украины выгнали с поля в английской Премьер-лиги. Видео

Жаке лежал на газоне

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Главный арбитр встречи Джон Брукс сначала не наказал украинца, поскольку не заметил эпизод. Однако после вмешательства видеоассистента Даррена Ингленда судья просмотрел повтор у монитора и показал Ярмолюку прямую красную карточку.

Для 22-летнего полузащитника это первое удаление в профессиональной карьере.

Футболиста сборной Украины выгнали с поля в английской Премьер-лиги. Видео

После повтора арбитр удалил украинца. Источник: Кадр из видео

До удаления Ярмолюк отметился результативной передачей. На 44-й минуте украинец помог Кину Льюису-Поттеру открыть счет. Благодаря этому голу "Брентфорд" ушел на перерыв, ведя 1:0, несмотря на то что после удаления остался в меньшинстве.

Во втором тайме "Ливерпуль" воспользовался численным преимуществом и забил два мяча. Голы Муньоса и Исака принесли гостям победу со счетом 2:1. Для "Брентфорда" это поражение стало первым в текущем сезоне АПЛ.

Решение арбитра поддержал бывший судья английской Премьер-лиги Даррен Кенн, который счел действия украинца агрессивным поведением. Бывший нападающий сборной Франции Тьерри Анри также резко высказался об эпизоде, назвав поступок Ярмолюка "одной из худших реакций в футболе за последние 10 лет".

Несмотря на поражение от "Ливерпуля", "Брентфорд" сохранил место в верхней части турнирной таблицы. После семи туров у команды 10 очков: две победы, четыре ничьи и одно поражение. Клуб занимает шестое место, опережая "Эвертон" благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных мячей: +5 против +1.

В сезоне АПЛ 2026/27 Ярмолюк провел шесть матчей, трижды выходя в стартовом составе. На его счету 286 минут на поле, один гол и одна результативная передача. Единственный гол украинец забил в предыдущем туре в матче против "Астон Виллы", завершившемся со счетом 2:2.

В текущем чемпионате полузащитник выполнил 137 передач, из которых 109 оказались точными. Его показатель точности составил 79%. В обороне украинец записал на свой счет три успешных отбора, три перехвата и семь выносов мяча. До удаления в матче с "Ливерпулем" в его активе также была одна желтая карточка, полученная в игре против "Сандерленда".

Источник:MEGOGO
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