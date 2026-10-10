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Футболиста сборной Украины выгнали с поля в чемпионате Англии. Видео

Максим ИншаковМаксим Иншаков
Time to read1 мин
icon 1,1 т.
Футболиста сборной Украины выгнали с поля в чемпионате Англии. Видео
Игрок получил прямую красную карточку

Украинский защитник "Сток Сити" Максим Таловеров досрочно завершил матч девятого тура английского Чемпионшипа (второй по силе дивизион страны) против "Болтон Уондерерс" после прямой красной карточки. 26-летний футболист национальной сборной Украины был удален уже на 20-й минуте встречи за фол против соперника, который прорывался к воротам его команды.

Эпизод произошел неподалеку от штрафной площади "Сток Сити". Таловеров остановил Донга, который атаковал ворота гостей, и главный арбитр расценил действия украинца как нарушение, заслуживающее прямого удаления.

Судья сразу показал защитнику красную карточку. К этому моменту счет оставался 0:0, однако "Сток Сити" был вынужден провести большую часть встречи вдесятером.

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Футболиста сборной Украины выгнали с поля в чемпионате Англии. Видео

Судья удалил Таловерова

В сезоне-2026/27 Таловеров провел за "Сток Сити" семь матчей во всех турнирах, суммарно набрав 356 минут игрового времени. Результативными действиями украинец пока не отметился. До удаления в игре с "Болтоном" он получил две желтые карточки: в матчах против "Саутгемптона" и "Шеффилд Юнайтед".

Футболиста сборной Украины выгнали с поля в чемпионате Англии. Видео

Таловерову пришлось покинуть поле

В сентябре защитник полностью отыграл встречи против "Кардифф Сити" и "Уотфорда". В остальных матчах чемпионата он преимущественно выходил на поле со скамейки запасных.

Таловеров присоединился к "Сток Сити" в июле 2025 года после выступлений за "Плимут Аргайл". В сезоне-2025/26 он сыграл за английский клуб 17 матчей. Ранее украинец представлял чешские "Динамо" из Ческе-Будеевице и пражскую "Славию", а также австрийский ЛАСК.

Футболиста сборной Украины выгнали с поля в чемпионате Англии. Видео

Игрок подписал трёхлетний контракт

На международном уровне защитник выступал за молодежную сборную Украины, с которой завоевал "бронзу" чемпионата Европы 2023 года. В национальной команде он дебютировал в 2024 году и входил в заявку на чемпионат Европы в Германии.

Футболиста сборной Украины выгнали с поля в чемпионате Англии. Видео

Максим Таловеров

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