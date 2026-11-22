Вратарь сборной Украины Анатолий Трубин может покинуть лиссабонскую "Бенфику" во время зимнего трансферного окна. Руководство португальского клуба готово рассматривать предложения по голкиперу, в том числе вариант с арендой.

Видео дня

По информации португальского издания A Bola, положение украинца в команде вызывает вопросы. Несмотря на то что президент "Бенфики" Руй Кошта публично заявил об отсутствии планов расставаться с важными футболистами, ситуация с Трубиным может стать исключением.

В клубе удовлетворены работой трех вратарей: Трубина, Самуэла Соареша и Диогу Феррейры. Однако именно позиция голкипера стала одной из наиболее обсуждаемых внутри команды. По данным издания, украинец недоволен своим нынешним положением, поэтому руководство готово изучить поступающие предложения о его возможном уходе.

В нынешнем сезоне Трубин провел за "Бенфику" 7 матчей во всех турнирах. В двух встречах он сохранил ворота в неприкосновенности, еще в шести пропустил суммарно 6 мячей. В последних матчах португальского чемпионата украинец оставался в запасе, уступив место в стартовом составе Самуэлу Соарешу.

РЕКЛАМА

При этом президент "Бенфики" Руй Кошта ранее заявлял, что клуб доволен имеющимися голкиперами. Однако, как отмечает A Bola, руководство не исключает изменений в этой линии во время январского трансферного окна.

Трансферная история Анатолия Трубина

Украинский голкипер начинал футбольную карьеру в системе донецкого "Шахтера", куда попал еще в юном возрасте. В феврале 2019 года он оказался в первой команде клуба, а впоследствии закрепился в основном составе.

Летом 2023 года Трубин перешел из "Шахтера" в "Бенфику". Португальцы заплатили за трансфер 10 млн евро, еще 1 млн евро был предусмотрен в виде бонусов. Кроме того, донецкий клуб сохранил за собой 40% от прибыли при следующей продаже футболиста.

Главные истории дня

Контракт украинца с лиссабонцами рассчитан до 30 июня 2028 года. Согласно данным Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет 25 млн евро.