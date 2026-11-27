Полузащитник сборной Украины Георгий Судаков извинился перед болельщиками лиссабонской "Бенфики" за свое поведение во время матча с чешской "Викторией" в Лиге Европы. После финального свистка, который зафиксировал поражение португальцев со счетом 0:4, наш соотечественник с улыбкой обменялся майками с соперником, что вызвал гнев у болельщиков.

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На своей странице в социальной сети Instagram Судаков отметил, что его реакция была неумышленной и случайной и не оторажал отношения футболиста к результату. 24-летний подлузащитник отметил, что на все 100% уважает клуб и его болельщиков и в следующих матчах будет работать над исправлением результатов.

"Прошу прощения у всех болельщиков, которых обидела моя улыбка, когда я обменивался футболками с соперником в конце матча. Моя непреднамеренная реакция никак не связана с результатом игры, но я осознаю, что даже без злого умысла совершил недопустимую ошибку. Я очень уважаю "Бенфику", и сегодня мои чувства такие же, как и у всех болельщиков "Бенфики", – подчеркнул Судаков.

Отметим, что поражение от "Виктории" стало первым для лиссабонцев в нынешнем розыгрыше Лиги Европы. Команда сохранила место в топ-8, а свой следующий матч проведет на своем поле 10 декабря с греческим ОФИ.

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Как сообщал OBOZ.UA, вратарь сборной Украины Анатолий Трубин пропустил четыре гола в матче Лиги Европы, но стал лучшим футболистом "Бенфики" в игре с "Викторией".

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