Футболиста "Динамо" удалили на 30-й минуте матча с "Шахтером". Подробное видео

Защитник киевского "Динамо" Тараса Михавко был удален на 30-й минуте матча 1/8 финала Кубка Украины против донецкого "Шахтера". Главный арбитр встречи Сергей Копиевский показал футболисту красную карточку за удар соперника по лицу.

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"Шахтер" открыл счет в матче 1/8 финала Кубка Украины против киевского "Динамо" на 43-й минуте. Автором гола стал венесуэльский нападающий Глейкер Мендоса.

"Шахтер" и "Динамо" впервые встретились в Кубке Украины в сезоне 2001/02. До матча сезона 2026/27 команды провели 18 кубковых встреч: 11 побед одержал донецкий клуб, семь раз сильнее были киевляне. Разница забитых мячей составляет 27:18 в пользу "горняков".

В финалах Кубка Украины соперники встречались 11 раз. В шести финалах победил "Шахтер", в пяти "Динамо". По количеству завоеванных трофеев в турнире донецкий клуб также опережает киевский: 15 Кубков Украины против 14.