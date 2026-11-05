Футболист сборной Украины впервые в карьере встал на ворота в Лиге чемпионов и пропустил гол на 9-й минуте от ''Арсенала''. Видео

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Добавить в предпочитаемые источники
Добавить в предпочитаемые источники
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Добавить в предпочитаемые источники
Горячие темы
"Россия никому никогда не угрожала и не угрожает": Путин сделал циничное заявление в присутствии иностранцев. Видео"Россия никому никогда не угрожала и не угрожает": Путин сделал циничное заявление в присутствии иностранцев. ВидеоС контрольными выстрелами в голову: капитан армии РФ застрелил двух соратников в Гуляйполе и сбежал. ФотоС контрольными выстрелами в голову: капитан армии РФ застрелил двух соратников в Гуляйполе и сбежал. ФотоВ Украине раскрыт мошеннический колл-центрПолиция и СБУ "крышевали" колл-центры и наркокартели в Украине, задержан генерал: названы имена. ФотоОгнемет на НРК: в ГУР показали новую систему для уничтожения оккупантов. ВидеоОгнемет на НРК: в ГУР показали новую систему для уничтожения оккупантов. ВидеоРоссийского олимпийского чемпиона настигла карма за любовь к ПутинуРоссийского олимпийского чемпиона настигла карма за любовь к ПутинуУкраинская теннисистка возмутилась украинцами, которые "слишком долго живут в свободной Украине и решили, будто им слишком многое позволено"Украинская теннисистка возмутилась украинцами, которые "слишком долго живут в свободной Украине и решили, будто им слишком многое позволено"Разгром 9-1 в Лиге чемпионов! Итальянский "карлик" ворвался в элиту с почти самым результативным матчем турнира – сколько не хватилоРазгром 9-1 в Лиге чемпионов! Итальянский "карлик" ворвался в элиту с почти самым результативным матчем турнира – сколько не хватило"Нужно быть бдительными": в ГПСУ рассказали, когда в последний раз фиксировали работу ретрансляторов в Беларуси"Нужно быть бдительными": в ГПСУ рассказали, когда в последний раз фиксировали работу ретрансляторов в Беларуси5 упражнений для укрепления ног после 65 лет: мужчинам стоит выполнять их регулярно5 упражнений для укрепления ног после 65 лет: мужчинам стоит выполнять их регулярноИллюстрация - аренда жильяРиелторов в Украине ждут жесткие изменения: за что запретят брать деньги и кого лишат права работать
Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Нажмите “Подписаться” в следующем окне

Перейти
Google Subscribe

Футболист сборной Украины впервые в карьере встал на ворота в Лиге чемпионов и пропустил гол на 9-й минуте от "Арсенала". Видео

Максим ИншаковМаксим Иншаков
Time to read1 мин
315
Футболист сборной Украины впервые в карьере встал на ворота в Лиге чемпионов и пропустил гол на 9-й минуте от "Арсенала". Видео
Поединок состоялся в Праге

19-летний украинский голкипер Назар Домчак провел первый матч в Лиге чемпионов в составе пражской "Славии". Молодой вратарь неожиданно получил место в стартовом составе на встречу с лондонским "Арсеналом" и уже на девятой минуте пропустил первый мяч.

Домчак появился на поле с первых минут из-за травмы основного голкипера чешского клуба Якуба Марковича. Повреждение вратаря вынудило тренерский штаб "Славии" внести изменения в стартовый состав и доверить место в воротах 19-летнему украинцу.

Футболист сборной Украины впервые в карьере встал на ворота в Лиге чемпионов и пропустил гол на 9-й минуте от ''Арсенала''. Видео

Назар Домчак

Читайте также
Александр ЧекановАлександр Чеканов
14,7 т.
Джошуа – Фьюри: дата и время начала, прогноз, где смотреть и на каком канале трансляция бокса
14,7 т.
Джошуа – Фьюри: дата и время начала, прогноз, где смотреть и на каком канале трансляция бокса
Александр ЧекановАлександр Чеканов
9,1 т.
Искусственный интеллект сделал прогноз на бой Усик – Бенавидес
9,1 т.
Искусственный интеллект сделал прогноз на бой Усик – Бенавидес
Александр ЧекановАлександр Чеканов
5,0 т.
Создают трудности: Международная федерация сделала новое заявление о возвращении России в мировой хоккей
5,0 т.
Создают трудности: Международная федерация сделала новое заявление о возвращении России в мировой хоккей

Для воспитанника львовских "Карпат" эта встреча стала особенной сразу по нескольким причинам. Домчак впервые сыграл в основном составе пражского клуба в Лиге чемпионов, а также впервые в карьере принял участие в матче под эгидой УЕФА.

До встречи с "Арсеналом" украинец имел в активе всего четыре матча за первую команду "Славии". Он выступал в чемпионате и Кубке Чехии, а теперь получил возможность проверить свои силы на уровне главного еврокубкового турнира.

Футболист сборной Украины впервые в карьере встал на ворота в Лиге чемпионов и пропустил гол на 9-й минуте от ''Арсенала''. Видео

Назар Домчак пропустив 2 голи у матчі з Арсеналом

Дебют в Лиге чемпионов начался для Домчака с пропущенного мяча. На девятой минуте Нони Мадуэке вывел лондонцев вперед, отправив мяч в ворота украинского голкипера.

Перед перерывом преимущество английской команды увеличил Виктор Йекерес. Нападающий "Арсенала" отличился на 38-й минуте, сделав счет 2:0.

На протяжении встречи Домчак несколько раз выручил свою команду, совершив важные сейвы. При этом удержать ворота в неприкосновенности украинцу не удалось.

"Славия" сумела сократить отставание только в компенсированное время. На 90-й минуте Виктор Новак забил ответный мяч, установив окончательный счет встречи: 2:1 в пользу "Арсенала".

Напомним, Назар Домчак перешел в пражскую "Славию" летом 2026 года. До переезда в Чехию украинский вратарь выступал в системе львовских "Карпат". Сумма трансфера составила 5 миллионов евро.

Похожие темы
Лига чемпионовПрагаЧехияФК Арсенал Лондон
facebook0

Читайте нас в Telegram и Viber или скачайте приложение

Добавить в предпочитаемые источники

OBOZ.UA работает согласно Редакционной политике. Не ведитесь на фейки!