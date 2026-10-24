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Футболист сборной Украины устроил потрясающий перфоманс в Испании, сорвав овации стадиона

Максим ИншаковМаксим Иншаков
Time to read1 мин
30
Футболист сборной Украины устроил потрясающий перфоманс в Испании, сорвав овации стадиона
Поединок завершился со счетом 5:1

Украинский нападающий Владислав Ванат отметился тремя голами и результативной передачей в матче Сегунды против "Сельты Б". Форвард "Жироны" стал главным автором разгрома со счетом 5:1 в поединке 11-го тура второго по силе чемпионата Испании по футболу. 

Ванат открыл счет уже на 17-й минуте встречи, отправив мяч в ворота соперника. Спустя три минуты украинец выступил в роли ассистента: после его передачи Унаи Эрнандес удвоил преимущество каталонского клуба.

На 29-й минуте нападающий вновь поразил ворота "Сельты Б", реализовав пенальти. К тому моменту гости уже играли в меньшинстве: на 27-й минуте красную карточку получил Пабло Мейхиас.

После перерыва Ванат продолжил забивать. На 55-й минуте украинец оформил хет-трик, доведя счет до 4:0. В итоге форвард принял непосредственное участие в четырех из пяти голов своей команды.

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 На 67-й минуте 24-летний футболист был заменен. Перед уходом заполненный городской стадион Монтивилли в Жироне устроил нашему соотечественнику фирменные овации. 

Благодаря этому выступлению Ванат укрепил свои позиции среди украинских бомбардиров в истории Сегунды. По приведенным данным, на его счету четыре гола в испанском чемпионате, тогда как Геннадий Перепаденко забил девять мячей, а Роман Зозуля отличился 29 раз.

В сезоне-2026/27 Ванат провел в Сегунде семь матчей, забил пять голов и отдал две результативные передачи. На поле украинец суммарно провел около 493 минут и получил одну желтую карточку.

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