Футболист сборной Украины отказался выступать за Украину и принял гражданство Польши

25-летний украинский полузащитник Иван Желизко получил польское гражданство вместе с семьей. Теперь футболист "Лудогорца", который ранее выступал за юношеские и молодежную сборные Украины, имеет возможность претендовать на вызов в национальную команду Польши.

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О получении документов 10 ноября сообщило управление Поморского воеводства. Акт о предоставлении гражданства футболисту и его семье вручила поморский воевода Беата Руткевич.

Желизко родился во Львове и является воспитанником местных "Карпат". Польские корни его семьи позволили пройти процедуру получения гражданства. Дедушка и бабушка футболиста происходят из Польши.

В 2023 году полузащитник перебрался в гданьскую "Лехию", где провел три сезона. За это время он сыграл 89 официальных матчей, забил 13 голов и помог клубу выйти в Экстраклясу.

В сентябре 2026 года украинец сменил чемпионат, подписав контракт с болгарским "Лудогорцем". Команду возглавляет бывший главный тренер донецкого "Шахтера" Игор Йовичевич. В новом клубе Желизко уже отметился забитым мячом и результативными передачами.

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На международном уровне полузащитник провел 43 матча за сборные Украины разных возрастных категорий, от U-17 до U-23. В составе молодежной сборной он стал бронзовым призером чемпионата Европы 2023 года.

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С учетом того, что за главную "желто-синюю" команду футболист не дебютировал в официальных матчах, Желизко рассматривать возможность выступлений за Польшу.

Получение гражданства устранило одно из юридических препятствий для такого варианта, а окончательное решение о вызове в национальную команду будет принимать главный тренер Ян Урбан.

Польские журналисты уже обратили внимание на украинского полузащитника как на потенциального кандидата для усиления центра поля сборной.