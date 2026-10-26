Футболист сборной Украины встал на ворота ''Реала'' и помог победить ''Барселону'' в Эль-Класико. Видео

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Горячие темы
Сбор средств на генераторы для бойцов Третьей отдельной штурмовой бригадыСрочный сбор для пехотинцев Третьей штурмовой бригады: осталось собрать 9 тыс. грн ($200)Можно ли устанавливать солнечные панели в квартире без разрешенияМожно ли устанавливать солнечные панели в квартире без разрешения: украинцам назвали главное правилоВ мобильном операторе рассказали, почему тариф 400 грн в месяц – это не многоУкраинцы не должны жаловаться на цены: в мобильном операторе рассказали, почему тариф 400 грн в месяц – это не многоВ ПриватБанке ограничили выдачу наличкиСнятие наличных в октябре: какие лимиты действуют в ПриватБанкеЛомаченко рассказал, что происходит с УсикомЛомаченко рассказал, что происходит с Усиком"Украина продвигается вперед в дипломатии": Зеленский подвел итоги недели "эмоционального диалога" с американской стороной. Видео"Украина продвигается вперед в дипломатии": Зеленский подвел итоги недели "эмоционального диалога" с американской стороной. ВидеоВокруг резиденции Путина на Валдае возвели еще 16 вышек ПВО: СМИ узнали их расположение. КартаВокруг резиденции Путина на Валдае возвели еще 16 вышек ПВО: СМИ узнали их расположение. КартаНорвежский депутат контрабандой отправил в Украину дроны с тепловизорами, а затем добился изменения соответствующего законаНорвежский депутат контрабандой отправил в Украину дроны с тепловизорами, а затем добился изменения соответствующего законаНекоторым украинцам могут сократить пенсии. Иллюстративное фото.Некоторые пенсионеры могут остаться без доплат: в каких случаях Пенсионный фонд прекратит выплатыДмитрий Медведев"Метод и место не имеют значения": Медведев призвал Трампа поручить Пентагону и ЦРУ устранить Зеленского

Футболист сборной Украины встал на ворота "Реала" и помог победить "Барселону" в Эль-Класико. Видео

Максим ИншаковМаксим Иншаков
Time to read3 мин
156
Футболист сборной Украины встал на ворота "Реала" и помог победить "Барселону" в Эль-Класико. Видео
Поединок состоялся в столице Каталонии

"Реал" Мадрид обыграл "Барселону" в 265-м Эль-Класико. Поединок на легендарном стадионе "Камп Ноу" в столице Каталонии завершился со счетом 1:2.

Накануне игры стало известно, что основной голкипер мадридцев Тибо Куртуа заболел гриппом и место в воротах занял Андрей Лунин. Украинец провел блестящий матч и совершил несколько умопомрачительных сейвов, став одним из лучшим в игре.

Футболист сборной Украины встал на ворота ''Реала'' и помог победить ''Барселону'' в Эль-Класико. Видео

Андрей Лунин

За 90 минут проведенных на поле Андрей получил 7.4 балла от Sofascore и 7.23 от Whoscored.

Читайте также
Максим ИншаковМаксим Иншаков
43,0 т.
"Реал" поставил футболиста сборной Украины на ворота в матче с "Барселоной" вместо знаменитого Куртуа
43,0 т.
"Реал" поставил футболиста сборной Украины на ворота в матче с "Барселоной" вместо знаменитого Куртуа
Максим ИншаковМаксим Иншаков
14,9 т.
Москва проведет исторический чемпионат мира. Названа федерация, которая первой с 2022 года отдала России мировой турнир в олимпийском виде спорта
14,9 т.
Москва проведет исторический чемпионат мира. Названа федерация, которая первой с 2022 года отдала России мировой турнир в олимпийском виде спорта
Максим ИншаковМаксим Иншаков
14,9 т.
Поляки отстранили от бокса известного украинского боксера
14,9 т.
Поляки отстранили от бокса известного украинского боксера
Футболист сборной Украины встал на ворота ''Реала'' и помог победить ''Барселону'' в Эль-Класико. Видео

7.23 от Whoscored. Источник: Whoscored

Футболист сборной Украины встал на ворота ''Реала'' и помог победить ''Барселону'' в Эль-Класико. Видео

7.4 от Sofascore. Источник: Sofascore

Хозяева начали встречу с контроля мяча и уже на первых минутах стала искать возможности для атаки. На 7-й минуте Энтони Гордон пробил из-за пределов штрафной, но Лунин без труда справился с ударом по центру ворот. Вскоре каталонцы заработали несколько перспективных подходов, однако завершить их точными ударами не удалось.

Футболист сборной Украины встал на ворота ''Реала'' и помог победить ''Барселону'' в Эль-Класико. Видео

В матче было много борьбы

"Реал" отвечал быстрыми атаками и стандартными положениями. На 5-й минуте Арда Гюлер пробил из штрафной выше ворот, а на 13-й Ян Диоманде попытался прорваться к воротам, но встретил сопротивление защитника. Еще через несколько минут Гюлер нанес удар по центру, с которым справился голкипер "Барселоны" Жоан Гарсия.

Футболист сборной Украины встал на ворота ''Реала'' и помог победить ''Барселону'' в Эль-Класико. Видео

Первый тайм не изобиловал моментами

В середине тайма "Барселона" продолжила создавать моменты. На 16-й минуте Гордон пробил с края штрафной под перекладину, но Лунин перевел мяч в безопасную зону. На 22-й Рафинья подобрал отскок у линии штрафной и мощно выстрелил, однако мяч прошел над перекладиной. Спустя две минуты бразилец снова проверил оборону мадридцев, но его удар оказался неточным.

Футболист сборной Украины встал на ворота ''Реала'' и помог победить ''Барселону'' в Эль-Класико. Видео

Лунин демонстрировал спокойствие

"Реал" также регулярно угрожал воротам соперника. На 26-й минуте Гюлер пробил в защитника, после чего мадридцы получили право на угловой. Затем хозяева поля разыграли еще несколько стандартов, но оборона каталонцев не позволила превратить их в голевые моменты.

Футболист сборной Украины встал на ворота ''Реала'' и помог победить ''Барселону'' в Эль-Класико. Видео

Барселона - Реал состоялся в Барселоне

На 30-й минуте "Барселона" была вынуждена провести замену. Хави Эспарт получил повреждение, и главный тренер каталонцев Ханси Флик выпустил вместо него Алехандро Бальде.

Вскоре после этого "Барселона" упустила одну из лучших возможностей открыть счет. На 35-й минуте Гордон получил пространство в штрафной и пробил в угол, однако Лунин сумел отразить удар. Каталонцы заработали угловой, после подачи которого российский голкипер уверенно сыграл на выходе.

На 33-й минуте Рафинья также опасно пробил с линии штрафной, но мяч прошел рядом со штангой. "Барселона" продолжала владеть мячом и искать свободные зоны, однако "Реал" сохранял плотность в обороне и старался использовать возможности для быстрых выпадов.

Развязка первого тайма наступила на 41-й минуте. Ян Диоманде выполнил передачу в штрафную, а Килиан Мбаппе получил возможность для удара и отправил мяч в левый угол ворот Жоана Гарсии. "Реал" повел со счетом 1:0.

Во втором тайме "Барселона" активнее действовала в атаке и создала несколько возможностей для взятия ворот. На 49-й минуте Ламин Ямаль выполнил опасную подачу в штрафную, а после углового каталонцы продолжили давление на оборону соперника.

Футболист сборной Украины встал на ворота ''Реала'' и помог победить ''Барселону'' в Эль-Класико. Видео

Голевой удар Рафиньи

На 61-й минуте "Барселона" добилась своего. Педри отдал короткую передачу на Рафинью в штрафную, и бразилец точным ударом отправил мяч в левую часть ворот, сделав счет 1:1.

"Реал" ответил опасными атаками. На 63-й минуте Арда Гюлер пробил с края штрафной в угол, но Жоан Гарсия отразил удар. На 66-й минуте украинский голкипер мадридцев вновь свою команду после удара Жерара Мартена головой в левый угол ворот.

На 74-й минуте Ламин Ямаль пробил рядом со штангой. Вскоре Ханси Флик выпустил на поле Френки де Йонга вместо Фермина Лопеса. К 77-й минуте "Барселона" продолжала контролировать мяч, постоянно нагнетала у ворот украинца, однако в итоге пропустила.

Футболист сборной Украины встал на ворота ''Реала'' и помог победить ''Барселону'' в Эль-Класико. Видео

Жозе Моурниньо

На 88-й минуте Камавинга отдал передачу на Мбаппе, который с близкого расстояния забил второй гол "Реала".

Эта победа позволила подопечным Моуриньо в турнирной таблице сократить отставание от лидирующей "Барселоны" до 3 очков.

Футболист сборной Украины встал на ворота ''Реала'' и помог победить ''Барселону'' в Эль-Класико. Видео

Турнирная таблица

Источник:MEGOGO
Похожие темы
Реал - БарселонаРеал МадридФК БарселонаАндрей ЛунинАндрей Лунин
facebook0

Читайте нас в Telegram и Viber или скачайте приложение

Добавить в предпочитаемые источники

OBOZ.UA работает согласно Редакционной политике. Не ведитесь на фейки!