Футболист сборной Украины встал на ворота ''Реала'' и помог победить ''Барселону'' в Эль-Класико. Видео

"Реал" Мадрид обыграл "Барселону" в 265-м Эль-Класико. Поединок на легендарном стадионе "Камп Ноу" в столице Каталонии завершился со счетом 1:2.

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Накануне игры стало известно, что основной голкипер мадридцев Тибо Куртуа заболел гриппом и место в воротах занял Андрей Лунин. Украинец провел блестящий матч и совершил несколько умопомрачительных сейвов, став одним из лучшим в игре.

За 90 минут проведенных на поле Андрей получил 7.4 балла от Sofascore и 7.23 от Whoscored.

Хозяева начали встречу с контроля мяча и уже на первых минутах стала искать возможности для атаки. На 7-й минуте Энтони Гордон пробил из-за пределов штрафной, но Лунин без труда справился с ударом по центру ворот. Вскоре каталонцы заработали несколько перспективных подходов, однако завершить их точными ударами не удалось.

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"Реал" отвечал быстрыми атаками и стандартными положениями. На 5-й минуте Арда Гюлер пробил из штрафной выше ворот, а на 13-й Ян Диоманде попытался прорваться к воротам, но встретил сопротивление защитника. Еще через несколько минут Гюлер нанес удар по центру, с которым справился голкипер "Барселоны" Жоан Гарсия.

Главные истории дня

В середине тайма "Барселона" продолжила создавать моменты. На 16-й минуте Гордон пробил с края штрафной под перекладину, но Лунин перевел мяч в безопасную зону. На 22-й Рафинья подобрал отскок у линии штрафной и мощно выстрелил, однако мяч прошел над перекладиной. Спустя две минуты бразилец снова проверил оборону мадридцев, но его удар оказался неточным.

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"Реал" также регулярно угрожал воротам соперника. На 26-й минуте Гюлер пробил в защитника, после чего мадридцы получили право на угловой. Затем хозяева поля разыграли еще несколько стандартов, но оборона каталонцев не позволила превратить их в голевые моменты.

На 30-й минуте "Барселона" была вынуждена провести замену. Хави Эспарт получил повреждение, и главный тренер каталонцев Ханси Флик выпустил вместо него Алехандро Бальде.

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Вскоре после этого "Барселона" упустила одну из лучших возможностей открыть счет. На 35-й минуте Гордон получил пространство в штрафной и пробил в угол, однако Лунин сумел отразить удар. Каталонцы заработали угловой, после подачи которого российский голкипер уверенно сыграл на выходе.

На 33-й минуте Рафинья также опасно пробил с линии штрафной, но мяч прошел рядом со штангой. "Барселона" продолжала владеть мячом и искать свободные зоны, однако "Реал" сохранял плотность в обороне и старался использовать возможности для быстрых выпадов.

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Развязка первого тайма наступила на 41-й минуте. Ян Диоманде выполнил передачу в штрафную, а Килиан Мбаппе получил возможность для удара и отправил мяч в левый угол ворот Жоана Гарсии. "Реал" повел со счетом 1:0.

Во втором тайме "Барселона" активнее действовала в атаке и создала несколько возможностей для взятия ворот. На 49-й минуте Ламин Ямаль выполнил опасную подачу в штрафную, а после углового каталонцы продолжили давление на оборону соперника.

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На 61-й минуте "Барселона" добилась своего. Педри отдал короткую передачу на Рафинью в штрафную, и бразилец точным ударом отправил мяч в левую часть ворот, сделав счет 1:1.

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"Реал" ответил опасными атаками. На 63-й минуте Арда Гюлер пробил с края штрафной в угол, но Жоан Гарсия отразил удар. На 66-й минуте украинский голкипер мадридцев вновь свою команду после удара Жерара Мартена головой в левый угол ворот.

На 74-й минуте Ламин Ямаль пробил рядом со штангой. Вскоре Ханси Флик выпустил на поле Френки де Йонга вместо Фермина Лопеса. К 77-й минуте "Барселона" продолжала контролировать мяч, постоянно нагнетала у ворот украинца, однако в итоге пропустила.

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На 88-й минуте Камавинга отдал передачу на Мбаппе, который с близкого расстояния забил второй гол "Реала".

Эта победа позволила подопечным Моуриньо в турнирной таблице сократить отставание от лидирующей "Барселоны" до 3 очков.