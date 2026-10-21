Футболист сборной Украины помог ПСЖ победить ''Барселону'' в Лиге чемпионов в матче с шестью голами. Видео

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Горячие темы
Украина может получить гарантии безопасности по принципу статьи 5 НАТО: Зеленский рассказал о переговорах в ОслоУкраина может получить гарантии безопасности по принципу статьи 5 НАТО: Зеленский рассказал о переговорах в ОслоОтключения света в Украине. Иллюстрация"Укрэнерго" обновило график отключений света: объявлен режим на 21 октябряМолодая картошка в магазине. ИллюстрацияПопулярный в Украине овощ может резко подорожать зимой: сколько будет стоить килограммДвух украинских тренеров вернут "спасать" киевское "Динамо" – медиаДвух украинских тренеров вернут "спасать" киевское "Динамо" – медиаИзменения в системе бронирования не решат проблему мобилизации – народный депутатИзменения в системе бронирования не решат проблему мобилизации – народный депутат"Тысячи людей оказались в ловушке": вице-президент Европарламента объявила голодовку из-за ситуации в оккупированных Олешках"Тысячи людей оказались в ловушке": вице-президент Европарламента объявила голодовку из-за ситуации в оккупированных ОлешкахДевушка греется у батареи во время отопительного сезона. ИллюстрацияОтопительный сезон 2026-2027: когда украинцам начнут массово включать батареиДональд Трамп и Владимир ПутинТрамп стремится заставить Украину заключить мирное соглашение с РФ до декабря, чтобы пригласить Путина на саммит G20 в Майами — WP"Политических уступок со стороны Москвы не будет": Лавров озвучил ожидания от визита Виткоффа в Россию"Политических уступок со стороны Москвы не будет": Лавров озвучил ожидания от визита Виткоффа в РоссиюИллюстративное фото: граница, пограничник проверяет автомобиль.Польша может изменить правила пересечения границы с Украиной: что планируется ввести

Футболист сборной Украины помог ПСЖ победить "Барселону" в Лиге чемпионов в матче с шестью голами. Видео

Максим ИншаковМаксим Иншаков
Time to read1 мин
822
Футболист сборной Украины помог ПСЖ победить "Барселону" в Лиге чемпионов в матче с шестью голами. Видео
Поединок завершился со счетом 4:2

Парижский ПСЖ обыграл "Барселону" со счетом 4:2 в матче третьего тура общего этапа Лиги чемпионов, который состоялся 20 октября в Париже. Украинский защитник Илья Забарный вышел на поле во втором тайме после травмы капитана парижан Маркиньоса и принял участие в концовке встречи.

Футболист сборной Украины помог ПСЖ победить ''Барселону'' в Лиге чемпионов в матче с шестью голами. Видео

Забарный сыграл за ПСЖ. Источник: instagram.com/illiazabarnyi/

Матч на стадионе "Парк де Пренс" получился результативным. Хозяева открыли счет на 38-й минуте: Дезире Дуэ отправил мяч в ворота каталонцев.

Читайте также
Александр ЧекановАлександр Чеканов
50,6 т.
Когда следующий бой Усика: кто соперник и дата последнего боя в карьере украинца
50,6 т.
Когда следующий бой Усика: кто соперник и дата последнего боя в карьере украинца
Александр ЧекановАлександр Чеканов
34,6 т.
"Мы недовольны": в России вскипели из-за ситуации с "новой любовницей Путина" в мировом фигурном катании
34,6 т.
"Мы недовольны": в России вскипели из-за ситуации с "новой любовницей Путина" в мировом фигурном катании
Максим ИншаковМаксим Иншаков
30,9 т.
УЕФА официально изменил итоги в матче "Шахтера" в Лиге чемпионов. Что произошло и как это возможно?
30,9 т.
УЕФА официально изменил итоги в матче "Шахтера" в Лиге чемпионов. Что произошло и как это возможно?

После перерыва "Барселона" восстановила равновесие.

На 55-й минуте отличился Хави Эспарт. Вскоре ПСЖ вновь вышел вперед благодаря голу Люки Эрнандеса на 72-й минуте, однако семь минут спустя Ламин Ямаль сравнял счет, сделав его 2:2.

Развязка наступила в заключительной части матча. На 81-й минуте Витинья забил третий мяч парижан, а на 86-й минуте Фабиан Руис установил окончательный счет 4:2.

Забарный вышел на замену во втором тайме

Украинский защитник начал встречу на скамейке запасных. На 59-й минуте главный тренер ПСЖ Луис Энрике выпустил Забарного вместо получившего повреждение Маркиньоса.

За отведенное время защитник сборной Украины совершил 22 касания мяча и выполнил 17 точных передач из 20. Точность его передач составила 85%. Портал SofaScore оценил игру Забарного в 6,5 балла.

Футболист сборной Украины помог ПСЖ победить ''Барселону'' в Лиге чемпионов в матче с шестью голами. Видео

Забарный получил оценку 6.5

Всего за французский гранд в этом сезоне Илья принял участие в 4 матчах (из них 3 в стартовом составе), суммарно проведя на поле 312 минут, и забил 1 гол.

Похожие темы
Лига чемпионовПСЖФК БарселонаПарижФранцияИлья ЗабарныйИлья Забарный
facebook0

Только проверенная информация у нас в Telegram, Viber и приложении OBOZ.UA.
Не ведитесь на фейки!

ПодписатьсяПодписаться
Скачивайте приложение
Загрузите вApp StoreДоступно вGoogle Play
Добавьте OBOZ.UA в Google
Добавить в предпочитаемые источники