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Футболист сборной Венгрии оправдался за "русский рай" после игры с Украиной. Видео

Максим Иншаков
Максим Иншаков
Time to read2 мин
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Футболист сборной Венгрии оправдался за "русский рай" после игры с Украиной. Видео
Игрок дал интервью местным медиа

Защитник сборной Венгрии и английского "Ливерпуля" Милош Керкез прокомментировал скандал, который разгорелся после матча Лиги наций против Украины. Футболист заявил, что не поддерживает никакую агрессию и не может отвечать за действия своего отца.

История получила широкий резонанс после поединка Венгрия – Украина, который состоялся 28 сентября и завершился победой украинцев со счетом 1:0. В концовке встречи на поле произошла массовая потасовка. Одним из ее участников стал Керкез, который во время конфликта схватил за футболку полузащитника сборной Украины Виктора Цыганкова.

Футболист сборной Венгрии оправдался за ''русский рай'' после игры с Украиной. Видео

Драка в матче Венгрия - Украина

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На следующий день отец футболиста Себастьян Керкез опубликовал в Instagram кадр этого эпизода. Пост сопровождался композицией Russian Paradise российских исполнителей Ноггано и АК-47. В песне звучат слова о "русском рае", что вызвало возмущение среди украинских болельщиков. Позже публикация была удалена, однако успела широко распространиться в социальных сетях.

После этого как сам футболист, так и его отец оказались в базе сайта "Миротворец". В описании указывалось, что они якобы поддерживают российскую агрессию против Украины.

Несколько дней Керкез не комментировал ситуацию. После матча Лиги наций против Грузии защитник дал интервью венгерским медиа Telex и 24.hu, в котором отверг обвинения.

"Я никогда в жизни не поддерживал и сейчас не поддерживаю никакой агрессии. Я не тот человек, который считает приемлемым что-либо, что причиняет вред другим. Во время футбольного матча всегда есть напряжение, а в игре против Украины я лишь защищал нашего капитана и своего друга. Я поступил бы так же против любого другого соперника. Кроме того, важно понимать, что мой отец – это не я. Что бы он ни делал, я не могу нести ответственность за его поступки", – сказал Керкез.

Футболист сборной Венгрии оправдался за ''русский рай'' после игры с Украиной. Видео

Милош Керкез. Источник: instagram.com/miloskerkezofficial/

Ситуацию также прокомментировал капитан сборной Венгрии и партнер Керкеза по "Ливерпулю" Доминик Собослаи. Он с иронией отозвался о товарище по команде, отметив, что тот "не самый умный человек в мире", однако всегда полностью отдается игре.

Дополнительной проблемой для венгерской команды стало отсутствие Керкеза в ближайшем матче против Украины. В игре с Грузией защитник получил вторую желтую карточку в нынешнем розыгрыше Лиги наций и автоматически заработал дисквалификацию.

Ответный матч Украина – Венгрия состоится 5 октября в словацком Трнаве. Керкез принять участие в этой встрече не сможет.

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