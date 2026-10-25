Футболист в УПЛ повторил легендарный поступок Зидана и получил красную карточку. Видео

Защитник "Карпат" Жан Педрозу был удален уже на пятой минуте выездного матча 11-го тура УПЛ против "Черноморца". Бразилец ударил головой в грудь полузащитника одесского клуба Ильи Пушкарева, повторив эпизод с участием Зинедина Зидана в финале чемпионата мира 2006 года.

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Инцидент произошел в самом начале встречи 25 октября. После игрового столкновения, в котором Илья схватил за шорты бразильского соперника, последний поднялся с газона и решил отомстить украинцу. Защитник "Карпат" резко подался вперед и боднул соперника головой в грудь.

Футболист "Черноморца" упал на поле, после чего арбитр показал Педрозу прямую красную карточку. Львовская команда осталась в меньшинстве уже на пятой минуте матча.

Похожий эпизод произошел в финале чемпионата мира 2006 года между сборными Франции и Италии. На 110-й минуте дополнительного времени капитан французов Зинедин Зидан ударил головой в грудь итальянского защитника Марко Матерацци после словесной перепалки. Судья удалил Зидана, который проводил последний матч в профессиональной карьере.

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Франция впоследствии уступила Италии в серии пенальти. Эпизод с участием Зидана стал одним из самых известных моментов в истории чемпионатов мира.

Несмотря на раннее удаление Педрозу, "Карпаты" сумели сохранить свои ворота в неприкосновенности. Львовяне провели оставшуюся часть встречи вдесятером и завершили матч с "Черноморцем" со счетом 0:0.

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